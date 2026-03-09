Niški Zoo kutak prvi put zbrinuo egzotične životinje, kengura, emue i alpake

Volonteri Udruženja Zoo planet iz Niša zbrinuli su u proteklih 16 godina više od 6.000 napuštenih ili povređenih divljih i domaćih životinja, ali se, prvi put sada u njihovom Zoo kutku u selu Kamenica nalaze i egzotične životinje, i to valabi, torbar iz porodice kengura, dva emua i dve alpake.

Predsednik Udruženja Zoo planet Dušan Stojanović kazao je za agenciju Beta da su se sve životinje odlično prilagodile uslovima u Zoo kutku i prisustvu drugih životinja, poput konja, srna, magaraca, koza, ovaca, zečeva, guski…

„Kengur kome smo dali ime Dragan kod nas je stigao iz centralne Srbije. Čovek koji ga je tamo čuvao pronašao je posao u inostranstvu i nije znao šta da radi sa njim. Nas je pronašao na internetu i zamolio da ga preuzmemo“, kazao je Stojanović.

On je rekao da su zahvaljujući pomoći prijatelja i njegovoj prijateljici Tamari Lav Atanasković prikupili novac kako bi kenguru napravili odgovarajući prostor.

„Za proteklih šest meseci Dragan se sprijateljio sa nama, hoće da nam priđe i jede iz ruke. Posetilaca se još plaši i kada ih vidi sakrije se u svoju kućicu“, izjavio je Stojanović.

Prema njegovim rečima, iako potiče iz Australije i sa Novog Zelanda kengur je odlično prebrodio zimu u Zoo kutku, čak je i uživao u snegu tokom sunčanih dana.

„Što se ishrane i čuvanja tiče konsultovali smo se sa stručnjacima iz zooloških vrtova. Postoje specijalne granule za torbare i njime ga hranimo, ali jede i voće i seno, travu i lišće. Najomiljenija hrana mu je sveže lišće“, kazao je Stojanović.

Emui Milena i Neša, dodao je Stojanović, stigli su u Zoo kutak jer i njih, kao i kengura, vlasnici nisu mogli više da čuvaju.

Kako je kazao, emui takođe potiču sa australijskog tla, ali su u Zoo kutak stigli iz Vojvodine.

Naveo je i da su ih čuvali su supružnici koji su živeli na imanju, ali su se, kako je naveo, na žalost razveli pa su morali da prodaju kuću i imanje.

„Žena se preselila u stan i nije mogla da ih čuva pa nas je zamolila da ih preuzmemo. Njoj stalno šaljemo slike i video snimke kako bi videla da im je kod nas zaista dobro“, kazao je Stojanović.

Prostor i kućica u neposrednoj blizini kengura i emua, rekao je Stojanović, od oktobra je dom za dve alpake, Đoleta i Oliveru, a njih je on dobio na poklon.

„Obožavam te životinje i moj brat i prijateljica iz Dubaija su mi ih poklonili za rođendan. Kupili su ih u jednoj odgajivačnici na severu Srbije i one su se odlično prilagodile. One obožavaju zimu jer imaju jaku vunu, upravo zbog vune se i čuvaju u odgajivačnicama, jer je antialergijska“, objasnio je.

On je kazao da su alpake tokom čitave zime bile na otvorenom i nisu ulazile u prostor koji je njima namenjen ni tokom najhladnijih dana.

„One su isto biljojedi i hrane se hranom koju jedu koze i ovce, razne vrste žitarica, trava, seno, grančice, voće, povrće…Imaju oboje po dve i po godine i nadam se da ćemo za neku godinu imati i njihove potomke“, izjavio je Stojanović.

Zoo kutak u Kamenici, dodao je Stojanović, trenutno je utočiše za oko 200 životinja, među kojima je najviše konja, a poni Paki i zečevi su životinje koje deca ubedljivo najviše vole.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com