Niškim studentima uoči sutrašnjeg skupa stižu pretnje

U Nišu i Vranju sutra bi trebalo da budu održana po dva skupa, i to studenata i mladih s jedne strane i pristalica vlasti pod parolom „protiv blokada“ s druge.

Neformalna grupa studenata niškog univerziteta objavila je na društvenim mrežama da, uoči svog skupa, njihove kolege dobijaju pretnje i zastrašivanja preko telefona od osoba koje su se predstavljale kao policijski inspektori.

„Nećete nas zastrašiti. Nećete nas ućutkati. Niš je slobodan grad! Vidimo se sutra na ulici“, poručil si bez preciziranja gde i kada će skup biti organizovan.

Objavili su da je koleginici sa Ekonomskog fakulteta, koja se trenutno ni ne nalazi u Nišu, poručeno da će sutra svi studenti koji su navodno članovi radnih grupa i nalaze se na spisku policija, biti lišeni slobode“.

„Drugoj koleginici sa Filozofskog fakulteta su u pozivu kazali da, ukoliko je vide na protestu sutra, neće dobro proći“, piše u objavi.

Smatraju da je „ovo očigledan vid zastrašivanja i nedopustiv pritisak“, sa ciljem da im se, kako su ukazali, uskrate Ustavom zagarantovana prava – sloboda mišljenja, izražavanja i okupljanja.

Inače, Centar za društvenu stabilnost najavio je skup „protiv blokada“ od 18.00 u parku prekoputa Glavne železničke stanice u Nišu.

Šef odborničke grupe Srpske napredne stranke u Skupštini Niša Uroš Radulović izjavio je da će ponovo biti na skupu „protiv blokada“.

„Video sam najavu i idem na skup. Prošle nedelje je organizovao Centar za društvenu stabilnost, mislim da je tako i ove nedelje“, rekao je Radulović za Južne vesti.

Kazao je da su to „izuzetni skupovi, mirni“, da SNS ni ovog puta nije organizovao skup „protiv blokada“.

A neformalna grupa „Mladi s juga“ iz Vranja najavila je za sutra skup u 11.30 isred Robne kuće, a istog dana, predveče će biti održan skup pod parolom „protiv blokada“.

„Mladi s juga“ su na Instagramu objavili da je skup pod parolom „SNS ucenjuje, narod pamti“.

„Ucenjuju vas poslom, primanjima, subvencijama. To nije politika, to je iznuda. Kada vlast mora silom da tera ljude na skupove – to je tiranija“, naveli su u objavi.

Centar za društvenu stabilnost najavio je skup „protiv blokada“ u Vranju od 18.30 na raskrraskrsnici ulica Ive Lole Ribara i Partizanske.

(Beta)

