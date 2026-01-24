Nišlija koji jede samo voće, povrće i zrnevlje, učestvovao na 240 maratona

Nišlija Aca Jovan Krstić (61) obeležiće ove godine dve decenije kako trči maratone i polumaratone, a hrani se samo svežim voćem, povrćem i zrnevljem i pije isključivo vodu.

Do sada je istrčao 240 maratona i polumaratona i osvojio veliki broj medalja i pehara.

On je za agenciju Beta kazao da trči i iz zadovoljstva, a ne da bi po svaku cenu postigao dobar sportski rezultat.

„Svakoga dana pretrčim sedam do osam kilometara, odnosno mesečno nešto više od 200“, rekao je Krstić i dodao da, pored klasičnog maratona i polumaratone, trči i u planinskim trkama.

„Kada trčim maraton ili polumaraton, jedem urme, suvo grožđe, suve šljive jer suvo voće ima koncentrisanu energiju“, kazao je Krstić.

Odluku da promeni način života doneo je zbog zdravstvenih tegoba koje su nestale pošto je promenio način ishrane i počeo da trči.

Iz ishrane je pre 26 godina izbacio hleb i kuvana jela, a u narednih šest godina i slatkiše, jaja, meso, mleko i mlečne proizvode.

„Uveče pred spavanje, uvek pojedem glavicu, dve, tri belog luka. Ne čen, nego celu glavicu, ali onaj sa sela, ne uvozni“, naveo je on.

Zainteresovao se i za „autofagiju“: „Prošle godine sedam meseci sam jedan dan jeo, a jedan dan sam samo pio vodu. Tokom božićnog posta, uoči samog Božića, sedam dana sam samo pio vodu. Za sve to vreme sam svakog dana trčao kao i obično“, istakao je Krstić.

„Želja mi je da trčim maratone i polumaratone i sa 80 godina. To nije ništa čudno, jer ima ljudi koji trče na duge staze i sa 90 godina“, kazao je Krstić.

Bavi se i matematikom i šahom, a njegovi učenici iz škole „Dušan Radović“ osvajaju nagrade na takmičenjima.

Aktivan je i na društvenim mrežama, a neke njegove objave na Jutjubu dostižu i više stotina hiljada pregleda.

(Beta)

