Nišlije organizuju marš povodom 110 godina od povlačenja srpske vojske preko Albanije

Udruženje je najavilo da će u maršu učestvovati osmočlana ekipa koju će činiti planinari i poštovaoci srpske istorije i tradicije.

Planirano je da krenu 10. januara iz Pećke patrijaršije, a njihova misija biće završena 15. januara na Krfu gde će prisustvovati svečanoj akademiji koju Srpska kuća organizuje povodom obeležavanja jubileja.

Ekspedicija će, kazali su, na taj način odati poštu srpskim junacima za njihovu žrtvu i „stradanje u nadčovečanskoj misiji koju su izveli“.

Ekipu planinara činiće Milan Lapčević, Nataša Stanković Nedeljković, Nela Petrović, Bojan Radenković, Boban Hadži Stojković, Rade Knežević, Milan Grozdanović i Miloš Dragićević.

