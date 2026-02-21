Nišlijka pokrenula onlajn peticiju da bi zaštitila topolu staru 350 godina

Nišlijka Ana Golubović pokrenula je onlajn peticiju za zaštitu crne topole koja se nalazi u dvorištu njene kuće u naselju Donja Vrežina.

Ona se bori da se crna topola hitno proglasi zaštićenim prirodnim dobrom, odnosno stablom od izuzetnog značaja i spomenikom prirode botaničkog karaktera.

Golubović je za agenciju Beta rekla da je reč o stablu starijem od 350 godina, visokom 22 metra i obima oko 5,2 metra.

„Verujem da je crna topola u mom dvorištu starija od crne topole u Kotoru koja se već godinama nalazi pod zaštitom crnogorske države. To stablo je zasađeno 1667. godine, a visoko je 17 metara“, izjavila je Golubović.

Ona je kazala da je plac sa topolom kupila 2005. godine a prošle godine se zabrinula za sudbinu stabla, nakon što su se investitori zainteresovali za okolne placeve.

„Investitori su u Donjoj Vrežini zbog izgradnje stambenih zgrada isekli baš mnogo stabala. Plašim se da bi isekli grane koje delimično prelaze na susedne parcele, a svakako bi isekli one žile korena koje se tamo nalaze. To bi bilo pogubno za topolu“, kazala je ona.

Dodala je da se prošle godine obratila Zavodu za zaštitu spomenika prirode, kao i većem broju međunarodnih ustanova koje se bave prirodom i zaštitom biodiverziteta.

„Prošle godine se odazvao Zavod za zaštitu prirode Srbije ali prva poseta njihovih stručnjaka nije dala nikakav rezultat. Došli su bez ikakvih instrumenata, nisu izmerili stablo uz objašnjenje da je drvo bolesno. Platila sam komunalnom preduzeću „Mediana“ da rezistografom proveri u kakvom je stanju. Ustanovili su da je potpuno zdravo i predložili da bude zaštićeno“, navela je Golubović.

Ona je kazala da su zaposleni u Zavodu za zaštitu prirode Srbije dolazili krajem januara i izmerili stablo, ali da do sada nije dobila odgovor da li će pokrenuti postupak za njegovu zaštitu.

Ocenila je da stablo ima „ne samo estetski i ekološki već i kulturno-istorijski značaj“.

„Njegova krošnja je stanište ptica, insekata i drugih životinja. Na drvetu i oko njega borave detlići, zelene žune, sove, ježevi i druge vrste“, kazala je ona.

Dodala je da najstariji žitelji Donje Vrežine potvrđuju da je crna topola vekovima bila „zapis“ odnosno sveto drvo oko kojeg su se okupljali meštani tokom velikih svetkovina i praznika.

Peticija koju je pokrenula Golubović, zainteresovani za njeno potpisivanje mogu pronaći pod nazivom „Ne dozvolimo da drvo staro više od 350 godina padne zbog betona“.

Peticijom se traži da nadležne institucije hitno pokrenu postupak zaštite stabla, da sve aktivnosti koje mogu ugroziti stablo budu obustavljene do okončanja postupka, da urbanistički planovi predvide zonu trajne zaštite oko stabla, a da proces odlučivanja od zaštiti stabla bude transparentan, uz uključivanje stručne i lokalne javnosti.

(Beta)

