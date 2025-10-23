Njujork tajms: Incident u Ćacilendu podstakao tenzije u Srbiji uoči protesta 1. novembra

Oružani incident i požar u šatorskom kampu ispred Skupštine Srbije, koje su podigle pristalice vlasti, podstakao je tenzije u zemlji uoči očekivanih masovnih demonstracija protiv predsednika Aleksandra Vučića 1. novembra, piše Njujork tajms.

List je naveo da je jedan muškarac ranjen i da je osumnjičeni brzo uhapšen u kampu poznatom kao „Ćacilend“, pošto je izbio požar koji je brzo ugašen.

Napadač, prema saopštenjima vlasti, nije povezao svoj čin sa višemesečnim protestima u Srbiji, ali je Vučić u obraćanju naciji brzo osudio napad kao „teroristički čin“ motivisan politikom, dodaje njujorški list.

Vučićeve pristalice su podigle šatore u kampu, koji njegovi protivnici kritikuju kao nezakonit i navode da predstavlja bezbednosni rizik, ukazuje Njujork tajms.

List navodi i da je Vučić tokom obraćanja javnosti pustio snimak policijskog ispitivanja osumnjičenog, koji je ležao na zemlji u lisicama.

Vučić je, kako se navodi, predstavio jučerašnji akt nasilja kao neizbežan, označivši kao krivca retoriku studenata koji predvode skupove protiv njega.

Iako je parlament zasedao u trenutku napada, poslanici nisu evakuisani iz zgrade, navodi list i dodaje da se poslanica opozicije Marinika Tepić zbog toga zapitala da li taj događaj predstavlja terorističku pretnju.

Napad je, ukazuje list, najnovije u nizu zaoštravanja situacije u Srbiji od pada nadstrešnice na železničkoj stanici u Novom Sadu 1. novembra, u kojem je poginulo 16 osoba.

Demonstracije protiv Vučićeve vlade koje su potom izbile spadaju među najveće izlive nezadovoljstva u Srbiji poslednjih decenija, navodi Njujork tajms i ukazuje da su se protesti proširili po celoj zemlji i dosegli do gradova u kojima je Vučićeva lista ubedljivo pobedila na prethodnim izborima 2023. godine.

Njujork tajms dodaje da je Evropski parlament u juče usvojenoj rezoluciji osudio „polarizaciju i državnu represiju u Srbiji“ i zatražio transparentnu istragu pada nadstrešnice na železničkoj stanici.

List prenosi i da je rukovodstvo Srbije u rezoluciji optuženo za „eskalaciju represije, normalizaciju nasilja i slabljenje demokratije u zemlji“ i da je Vučić na to odgovorio tvrdnjom da su evroposlanici „zanemarili mnoge jasne i proverljive činjenice“.

