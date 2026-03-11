Njujork tajms: Zastareli podaci mogući uzrok raketnog napada SAD na školu u Iranu

Vojna istraga je preliminarno zaključila da su Sjedinjene Američke Države raketama Tomahavk 28. februara greškom pogodile i do temelja uništile osnovnu školu za devojčice u gradu Minabu, na jugu Irana, gde su većina od 175 poginulih bila deca, preneo je danas list Njujork tajms (The New York), pozivajući se na svoje izvore.

Izvori lista kažu da je koordinate mete – vojne baze Korpusa Islamske revolucionarne garde, odredila Centralna komanda SAD (CENTCOM) koristeći zastarele podatke koje je dostavila Odbrambena obaveštajna agencija (DIA) u čijoj je bazi podataka je ta zgrada klasifikovana kao vojna meta.

Veruje se da je ta greška nastala tako što je zgrada u kojoj je škola, nekada bila deo susedne vojne baze.

Školska zgrada je u blizini pomorskih objekata Revolucionarne garde, jedne od glavnih meta američkih napada.

Po analizi satelitskih snimaka i foto-arhiva, vojna zgrada je između 2013. i 2016. godine pretvorena u školu, sa javnim ulazima i opremljenim igralištima.

Zvaničnici su naglasili da je istraga u toku i da ostaje nekoliko pitanja, uključujući i zašto informacije nisu proverene ili ažurirane pre napada.

Istražitelji ispituju ulogu drugih službi, uključujući Nacionalnu geoprostorno-obaveštajnu agenciju (NGA), odgovornu za analizu satelitskih snimaka koji se koriste za identifikaciju ciljeva.

Po rečima američkih zvaničnika, greška izgleda nije povezana sa upotrebom novih tehnologija ili veštačke inteligencije, već je to ljudska greška – korišćenje zastarelih informacija.

Predsednik Donald Tramp (Trump) je pomenuo da bi Iran mogao da bude odgovoran za napad, navodeći međutim da će prihvatiti nalaze američke istrage.

(Beta)

