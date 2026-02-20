NKEU: Besmislene optužbe tabloida i ministra Starovića o tajnoj diplomatiji civilnog društva

Nacionalni konvent o Evropskoj uniji (NKEU) osudio je danas "najnoviju kampanju usmerenu protiv Beogradskog centra za bezbednosnu politiku (BCBP), jednog od osnivača Konventa i koordinator Radne grupe za Poglavlje 24, koju koordinisano sprovode tabloidi i televizije bliski vlasti, uz učešće ministra za evropske integracije u Vladi Nemanje Starovića".

„Reč je o tendencioznoj manipulaciji informacijama o javnom događaju organizovanom tokom Minhenske bezbednosne konferencije, jednog od najznačajnijih međunarodnih foruma o bezbednosti, na kojem su učestvovali i ministar Starović i predsednik Srbije Aleksandar Vučić“, navela je NKEU.

Navedeno je da se tokom Konferencije održavaju stotine zatvorenih sastanaka, okruglih stolova i pratećih događaja u organizaciji vlada i međunarodnih i istraživačkih organizacija.

Takva praksa predstavlja uobičajen format rada na svim relevantnim međunarodnim forumima i ni na koji način se ne može označiti kao „tajna diplomatija“.

„Razgovor o Srbiji sa međunarodnim partnerima nije napad na Srbiju. Naprotiv, učešće stručne javnosti u tim razgovorima doprinosi da se glas iz Srbije čuje u međunarodnim debatama koje se svakodnevno vode o regionu, evropskim integracijama i bezbednosnoj politici“, navedeno je u saopštenju.

NKEU je istakao da „ovu kampanju ne smatra izolovanim incidentom, već delom šireg trenda kojim se organizacije civilnog društva, koje kritički analiziraju javne politike, pokušavaju delegitimizovati i istisnuti iz procesa evropskih integracija“.

Dodao je da „umesto argumentovane rasprave, svedočimo pokušaju diskreditacije“.

Takođe je navedeno da „posebno zabrinjava poruka da državni organi mogu biti jedini legitimni sagovornici Evropske unije, jer evropske integracije podrazumevaju inkluzivan proces u kojem učestvuju institucije, civilno društvo, stručna javnost i mediji“.

To se, o civinom društvu, „iznosi istog dana kada Šef Operativnog tima za evropske integracije Danijel Apostolović poziva Nacionalni konvent na dijalog o daljim obavezama Srbije u procesu pristupanja Evropskoj uniji“.

Ukazano je da „ovakva kontradiktornost dodatno potvrđuje potrebu za jasnim i doslednim odnosom prema ulozi civilnog društva u evropskom procesu.

„Uloga civilnog društva u procesu pristupanja Evropskoj uniji nije politička privilegija, već demokratski standard. To su u više navrata isticali i visoki predstavnici Evropske unije, uključujući Ursulu fon der Lajen i Martu Kos, naglašavajući da su organizacije civilnog društva ključne za očuvanje vladavine prava, transparentnosti i odgovornosti institucija“, istakao je NKEU.

(Beta)

