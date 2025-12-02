NKEU: Lokalni izbori u Negotinu, Mionici i Sečnju nisu bili ni slobodni ni fer

Lokalni izbori u Negotinu, Mionici i Sečnju nisi bili ni slobodni ni fer jer su bezbednost učešća građana i sloboda njihovog opredeljenja u izbornom procesu bili ozbiljno ugroženi, ocenio je danas Nacionalni konvent o Evropskoj uniji (NKEU).

U saopštenju su pozvali EU da dešavanja tokom izborne kampanje i na dan održavanja tih lokalnih izbora „uzme u obzir kada ocenjuje stanje vladavine prava u Srbiji“.

„Ono što se dogodilo 30. novembra predstavlja ozbiljno urušavanje demokratskog poretka u Srbiji i zahteva hitnu reakciju nadležnih organa i evropskih partnera. Tokom izbornog dana zabeleženi su nasilje, zastrašivanje i organizovano ometanje izbora, uz više slučajeva u kojima prisutna policija nije reagovala“, stoji u saopštenju.

Navodi se da neregularnosti nisu bile ograničene samo na izborni dan.

„U danima koji su mu prethodili, zabeleženi su napadi na kandidate, kao i brojni slučajevi kupovine glasova, nagrađivanja birača i organizovanog pritiska, što je dokumentovano video materijalima, dok su čitavu izbornu kampanju, suprotno preporukama ODIHR-a, obeležili snažno učešće republičkih funkcionera i predizborne investicije iz budžeta“, saopštio je Nacionalni konvent o EU.

Ocenili su i da su nezavisni posmatrači iz organizacije CRTA i drugih posmatračkih misija „bili onemogućeni da bezbedno obavljaju svoju ulogu tokom izbornog dana“.

„Sve navedeno pokazuje da problemi izbornog procesa u Srbiji značajno prevazilaze tehničke propuste i zakonodavne slabosti, pa se stoga ne mogu ni rešiti samo kroz unapređenje propisa. Nefunkcionalnost institucija u zaštiti slobodnog opredeljivanja birača, a u kontekstu opšteg stanja demokratije i vladavine prava, duboko delegitimiše celokupan izborni proces“, stoji u saopštenju NKEU.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com