NKEU: Odustati od izmene krivičnog zakonodavstva dok se kriza ne smiri

Nacionalni konvent o Evropskoj uniji (NKEU) pozvao je danas Ministarstvo pravde Srbije da odustane od procesa izmena krivičnog zakonodavstva koji je u toku, dok ne dođe „do ublažavanja postojeće krize i trenutne društvene polarizacije, i obezbeđivanja minimuma međusobnog poverenja između relevantnih aktera“.

„Samo na takav način moguće je da proces izmena krivičnog zakonodavstva bude transparentan, odgovoran i u interesu građana“, poručio je NKEU povodom rada na izmenama Krivičnog zakonika, Zakonika o krivičnom postupku i Zakona o maloletnim učiniocima krivičnih dela.

Ukazao je da je postupak izmena dela ovih zakona obustavljen pre godinu dana upravo zbog veoma sličnih ozbiljnih procesnih primedbi koje su tada uputili i NKEU i celokupna stručna javnost.

„Umesto otvorenog i inkluzivnog procesa, Ministarstvo pravde je pokrenulo javnu raspravu 10. septembra istovremeno za tri najvažnija krivična zakona, bez konsultacija i najava, ostavljajući minimalan zakonski rok od 20 dana za dostavljanja komentara zainteresovanoj javnosti isključivo putem mejla“, naveo je NKEU.

Po prvi put, dodao je, „raspravi se pristupa bez predstavljanja nacrta od strane predlagača i bez organizovanja javnih debata“ što je „opasan presedan u procesu donošenja krivičnog zakonodavstva koje je važan instrument države za zaštitu ljudskih prava i ograničavanja sloboda i bezbednosti“, upozorio je NKEU.

Upozorio je i da predložene izmene u „velikom broju slučajeva zapravo neće unaprediti krivično zakonodavstvo, već će sniziti dostignuti nivo zagarantovanih prava, što je u suprotnosti sa Ustavom Republike Srbije“.

„Izmene krivičnog zakonodavstva ne smeju se vršiti i bez društvene debate uz učešće svih relevantnih aktera – pravosuđa, akademske zajednice, advokature, civilnog društva i ostale stručne javnosti, ali i građana koji su sve više zainteresovani za ova pitanja. U ovom trenutku ne postoje uslovi za ovakvu raspravu, kao ni za postizanje konsenzusa oko neophodnih izmena“, istakao je NKEU.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com