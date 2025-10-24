NKEU: Rezolucija Evropskog parlamenta jasan signal stagnacije u procesu evropskih integracija

Činjenica da je najveća demokratska institucija Evropske unije ponovo morala da ukaže na iste, nerešene i produbljene probleme predstavlja ozbiljno urušavanje kredibiliteta zemlje kandidata i jasan signal stagnacije u procesu evropskih integracija, saopštio je danas Nacionalni konvent o Evropskoj uniji.

Istakli su da sve što je navedeno u najnovijoj rezoluciji Evropskog parlamenta o Srbiji već mesecima predstavlja predmet javnih upozorenja i saopštenja brojnih domaćih i međunarodnih aktera.

„Hajka protiv pojedinih poslanika Evropskog parlamenta i nipodaštavanje značaja Rezolucije od strane samog državnog vrha duboko su u suprotnosti sa navodnim opredeljenjem za pristupanje EU“, naveli su u saopštenju i dodali da takvo ponašanje na najbolji način potvrđuje tvrdnje o odsustvu demokratskog dijaloga.

Aktuelni potezi vlasti, dodali su, najbolje pokazuju odsustvo stvarne političke volje da se radi na napretku u evrointegracijama.

„Vlada, uprkos brojnim upozorenjima civilnog društva, stručne javnosti i građana, nastavlja proces izmena krivičnog zakonodavstva bez adekvatne javne debate. To potvrđuje i sam dokument o sprovedenoj ‘javnoj raspravi’, u kojem nedostaje obavezni deo o prihvaćenosti komentara i predloga zainteresovanih aktera“, naveli su još.

Dodaju da u tekstu zakona ostaju štetne odredbe koje ograničavaju slobodu okupljanja i izražavanja, čime se direktno sužava prostor građanskih sloboda.

„Istovremeno, proces izbora novog sastava Saveta REM-a pokazuje da se i dalje svesno krši Zakon o elektronskim medijima. Pokušaji da se u samoj završnici procesa, mimo zvanično objavljenog izveštaja o predlagačima i kandidatima, obezbedi kontrola nad Savetom REM-a dodavanjem novih predlagača, nedvosmisleno svedoče o izostanku volje za istinskim reformama“, dodali su.

Sve navedeno, ocenjuju, nisu izolovani propusti, već sistematski obrasci političkog ponašanja koji suštinski osporavaju deklarisanu evropsku orijentaciju države.

Srbija ne može napredovati na evropskom putu kroz saopštenja, već kroz merljive promene u praksi – u vladavini prava, slobodi medija i poštovanju demokratskih standarda, zaključuju iz konventa.

(Beta)

