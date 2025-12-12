NLS: Na mestu gde je bio čuveni beogradski restoran Lipov lad niče kladionica

Stranka Novo lice Srbije (NLS) kritikovala je danas vlast što je dala dozvolu da na mestu gde je nekada bio čuveni beogradski restoran „Lipov lad“ bude otvorena kladionica.

U saopštenju te partije piše da Srpska napredna stranka (SNS) „uništava sve simbole Beograda“ i da nije po zakonu to što će kladionica biti u neposrednoj blizini Osnovne škole „Jelena Ćetković“.

„Očigledno je da SNS vidi Beograd kao poligon za rušenje kulturnih spomenika i otvaranje kladionica (…) Novo lice Srbije najoštrije osuđuje otvaranje kockarnica u blizini osnovnih i srednjih škola u Beogradu. Već postoji veliki broj kladionica koje su bliže školskim ustanovama od 200 metara, a po smeni režima SNS one moraju biti udaljene“, izjavio je predsednik beogradskog odbora te stranke Božidar Pavlović.

Po njegovim rečima, objekti koji imaju kulturni značaj više nikad ne smeju da budu pretvarani u kockarnice, jer narodi koji ne neguju svoju prošlost, nemaju ni budućnost.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com