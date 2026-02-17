NLS: Vučić unizio ugled sretenjskih nagrada dodelom ordenja poslušnicima

Predsednik stranke Novo lica Srbije (NLS) i narodni poslanik Miloš Parandilović izjavio je danas da dodela sretenjskog ordenja još jednom pokazala da "predsednik Srbije Aleksandar Vučić vrednuje samo poslušnost i one koji su spremni da urade sve kako bi branili režim" i osudio unižavanje ugleda tih nagrada.

„Među dobitnicima nagrade je najekstremniji primer v.d. direktora Pete beogradske gimnazije Danka Nešović koja je na tu poziciju dovedena sa Informera i služi samo da otpušta nastavnike i srozava ugled školstva. Ona je tipičan kadar Dejana Vuka Stankovića čiji je jedini cilj da se osveti svim slobodnomislećim prosvetarima, i da usputno oteraju još mladih obrazovanih iz zemlje jer im takvi ne trebaju“, kazao je Parandilović, saopštilo je NLS.

On je ocenio kao skandalozno da je na dan kada se u Srbiji ljudi sećaju vožda Karađorđa I slobodoljublja srpskog naroda orden dobija osnivač Ziđina koji u dogovoru sa Vučićem iznosi tone zlata iz Srbije uništavajući okolinu.

„To je ono što Vučić nagrađuje – sposobnost za sklapanje koruptivnih dogovora“, dodao je Parandilović.

Istakao je da NLS „osuđuje srozavanje ugleda sretenjskih nagrada od strane režima Srpske napredne stranke“.

„Nijedan orden ne može da spere sramotu, kriminal i korupciju koju Srpska napredna stranka sprovodi već 14 godina i upravo zbog toga će izgubiti na prvim narednim izborima“, zaključio je Parandilović, saopštilo je NLS.

(Beta)

