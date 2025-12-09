Nobelov institut otkazao konferenciju za novinare dobitnice Nobelove nagrade za mir

Norveški Nobelov institut otkazao je konferenciju za novinare planiranu za danas u Oslu sa ovogodišnjom dobitnicom nagrade za mir Marijom Korinom Mačado (Corina Machado), pre sutrašnje ceremonije uručenja nagrade.

Mačado (58) je pod decenijskom zabranom putovanja koju je uvela vlada predsednika Venecuele Nikolasa Madura (Nicloas) i krije se više od godinu dana.

Norveški institut je naveo da ne zna gde se Mačado trenutno nalazi, javila je britanska agencija Rojters (Reuters) na svom sajtu.

„Znam da želi da dođe i da je na putu, ali je to sve što znam“, rekao je direktor instituta i stalni sekretar odbora za dodelu nagrada Kristijan Berg Harpviken (Kristian).

Još se ne zna da li će stići u Oslo na vreme za dodelu nagrade sutra, dodao je on.

„Pobrinućemo se da to bude dostojna ceremonija koja odaje priznanje ovogodišnjoj dobitnici, sa posebnom pažnjom na situaciju u Venecueli i značaj koji demokratija ima za mir“, rekao je Harpviken.

Ceremonija dodele nagrada trebalo bi da bude održana sutra u 13.00 u gradskoj kući Osla u prisustvu kralja Haralda, kraljice Sonje i najmanje četiri latinoamerička šefa država, uključujući argentinskog Havijera Mileija (Javier) i ekvadorskog Danijela Nobou (Daniel Noboa).

Konferencija za novinare je prvobitno bila zakazana u Oslu za danas u podne pa je potom odložena za neodređeno vreme i na kraju je otkazana.

Pored Osla, sutra će u Stokholmu biti ceremonija uručenja Nobelovih nagrada u ostalim kategorijama – za medicinu, hemiju, fiziku, književnost i ekonomiju.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com