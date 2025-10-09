Nobelova nagrada za književnost dodeljena mađarskom piscu Laslu Krasnahorkaiju

Nobelova nagrada za književnost za 2025. godinu dodeljena je mađarskom piscu Laslu Krasnahorkaiju (Laszlo Krasznahorkai) (71), saopštila je danas Švedska akademija.

Pisac je nagrađen „za svoje ubedljivo i vizionarsko delo koje, usred apokaliptičnog terora, potvrđuje moć umetnosti“, objasnio je žiri.

Rođen 5. januara 1954. u Đuli, na jugoistoku Mađarske, Laslo Krasnahorkai je najviše čitan u Nemačkoj, gde je živeo godinama, i u Mađarskoj, gde ga mnogi smatraju jednim od najvažnijih živih autora u zemlji.

Njegovo ime je već nekoliko godina stalna tema među književnim kritičarima.

Laslo Krasnahorkai je „veliki epski pisac u centralnoevropskoj tradiciji koja se proteže od Kafke do Tomasa Bernharda, karakteriše ga apsurdizam i groteskni eksces. Poseduje i kontemplativni i fino kalibrisan ton“, dodao je žiri.

Težak i zahtevan, njegov stil je, kako je sam i opisao, kao „stvarnost ispitana do tačke ludila“.

Njegova sklonost ka dugim rečenicama i retkim prelomima pasusa takođe je piscu donela etiketu „opsesivnog“ autora.

Prošle godine, južnokorejska spisateljica Han Kang osvojila je prestižnu nagradu, postajući prva Azijka koja je dobila tu nagradu.

Od svog osnivanja, Nobelova nagrada za književnost je dominirana muškarcima i zapadnom književnošću. Od 122 laureata, samo 18 su žene, a manjina nagrađenih autora su azijski ili bliskoistočni. Nijedan afrički jezik nije zastupljen.

Nobelova nagrada se sastoji od diplome, medalje i čeka na 11 miliona kruna (približno milion evra).

(Beta)

