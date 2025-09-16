Nobelovac Džozef Stiglic dobitnik godišnje nagrade Instituta za filozofiju i društvenu teoriju

Institut za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu (IFDT) ugostiće ekonomistu i dobitnika Nobelove nagrade Džozefa Stiglica i dodeliti mu svoju godišnju nagradu, saopštio je danas taj institut.

„Stiglic je ovogodišnji dobitnik godišnje nagrade Miladin Životić, koja se dodeljuje ličnostima čiji rad i angažman doprinose slobodi mišljenja, društvenoj pravdi i kritičkoj javnoj sferi“, navodi se u saopštenju.

Stiglic je, kako se dodaje, autor brojnih kapitalnih studija i bivši glavni ekonomista Svetske banke, a poznat je po svojoj „oštroj kritici nejednakosti i ekonomskih nepravdi, kao i javnom angažmanu i otvorenoj podršci studentima i mladim generacijama u borbama za pravednije društvo.

Svečana dodela nagrade održaće se u decembru u Beogradu, dodali su organizatori.

Američki ekonomista je profesor na Univerzitetu Kolumbija, a njegove knjige su prevođene i na srpski jezik, poput dela „Globalizacija i njene protivrečnosti“.

