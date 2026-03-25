Nov generalni direktor BBC iz Gugla, bez iskustva iz radio-difuzije

Bivši direktor jednog sektora Gugla, britanski biznismen Met Briten (Matt Brittin) biće nov generalni direktor Bi-Bi-Sija (BBC), objavila je danas ta javna britanska radio-televizija.

Briten (57), master poslovne administracije, nekadašnji britanski šampion u veslanju i strastveni biciklista, gotovo dve decenije je bio u Guglu i postao predsednik te kompanije za Evropu, Bliski istok i Afriku. Ranije nije radio za neku radio-difuznu kuću.

On je rekao da 104 godina star BBC „izvanredan, jedinstven britanski resurs“.

„Sada više nego ikad nam je potreban uspešan BBC da radi za sve u kompleksnom i neizvesnom svetu koji se i brzo menja“, rekao je on u saopštenju.

Briten će početi da radi 18. maja.

On na mestu generalnog direktora nasleđuje Tima Dejvija koji je podneo ostavku u novembru posle kritika što je BBC emitovao montiran snimak govora Trampa od 6. januara 2021, uoči upada svojih pristalica u Kongres SAD da bi sprečili proglašenje rezultata predsedničkih izbora koje je Tramp izgubio od Džozefa Bajdena.

Tramp zahteva od BBC-ja 10 milijardi dolara odštete zbog emitovanja tog snimka koji menja smisao njegovih reči tako da izgleda da je pristalice pozvao da napadnu zgradu Kongresa.

U dokumentarnom filmu emitovanom na BBC-ju nekoliko dana pred američke predsedničke izbore 2024. godine spoena su tri citata iz Trampovog govora koji su spojeni u jedan te proizlazi da je Tramp pozvao pristalice da krenu zajedno s njim na Kognres i da se „bore svom snagom“.

Tramp je tužio BBC za klevetu na sudu u Floridi, optuživši ga za emitovanje „lažne, klevetničke, omalovažavajuće, zapaljive i zlonamerne slike“ o njemu i za „drzak pokušaj mešanja i uticaja“ na američke predsedničke izbore 2024. godine.

Sada već bivši direktor BBC-ija se izvinio Trampu, priznavši da je montažom govora nastao „utisak o direktnom pozivu na nasilnu akciju“ Trapovih pristalica, ali je odbacio optužbu o kleveti.

BBC je tražio od saveznog suda u južnom okrugu Floride da odbaci Trampovu tužbu uz argument da bi taj slučaj mogao negativno da utiče na izveštavanje o javnim ličnostima i događajima. Odbacivanje tužbe je tražio i jer taj dokumentarac nije emitovan na Floridi ili u SAD.

Pred BBC-jem je i da obnovi povelje o svom poslovanju što se radi jednom u deset godina i kojom se određuje koliko će javnih sredstava dobiti.

BBC se finansira od „naknade za licencu“ od 174,50 funti (230 dolara) godišnje koju plaćaju sva britanska domaćinstva koja prate uživo njegove programe.

Već dugo se mnogi protive toj taksi – od rivalskih emitera do opozicije.

Laburistička vlada je saopštila da će osigurati da BBC ima „održivo i fer“ finansiranje uzmoguću zamenu „naknade za licencu“ nečim drugim.

(Beta)

