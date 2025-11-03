Nova: Čistka nepodobnih, premeštena sudija koja je odredila pritvor Vesiću i Momiroviću

Sudija za prethodni postupak Specijalnog suda Ivana Bursać, koja je odredila pritvor Goranu Vesiću, Tomislavu Momiroviću i ostalim osumnjičenim za korupciju u slučaju pada nadstrešnice na železničkoj stanici u Novom Sadu, premeštena je u Posebno odeljenje za ratne zločine.

Takođe, kako piše današnji list Nova, sudija Ana Milošević, koja je u više navrata zaustavila nezakonito procesuiranje i pritvaranje studenata i demonstranata, smenjena sa mesta rukovodioca Odeljenja za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu.

Kako je list naveo, objašnjavajući ova dešavanja, predsednik Višeg suda u Beogradu Dragan Milošević, smenio je i premestio pojedine sudije, koje su proteklih meseci donosili odluke koje nisu bile po volji vlasti.

On je, navodi list, u petak na kolegijumu predstavio godišnji raspored poslova za 2026, po kom pojedinim sudima sleduje premeštaj, odnosno smena sa mesta rukovodilaca, a pojedinima napredovanje.

(Beta)

