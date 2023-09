Nova ekonomija: Električni trotineti će morati da imaju nalepnicu, a vozači prsluk i kacigu

Vozači električnih trotineta u Srbiji neće smeti da nose slušalice u ušima dok voze, moraće da nose zaštitnu kacigu i svetloodbojni prsluk, a na trotinetu moraju imati posebnu nalepnicu koja će služiti kao registracijia, prenela je danas Nova ekonomija.

To su samo neke od odredbi u predloženim izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti sabraćaja na putevima.

Izmene i dopune tog zakona Vlada je usvojila krajem jula ove godine i sada je u skupštinskoj proceduri. Predloženo je, između ostalog, da vozači električnih trotineta za kretanje koriste biciklističku stazu, pešačko-biciklističku stazu ili biciklističku traku.

Za vožnju trotineta van posebne staze, odnosno trake, sme se koristiti kolovoz u širini od najviše jednog metra (od desne ivice kolovoza), osim na delu puta ispred raskrsnice ili drugog mesta na kome vozilo skreće ulevo, odnosno kada pretiče ili obilazi.

Vozač električnog trotineta, a ni električnog bicikla ne sme da se kreće biciklističkom stazom brzinom većom od 35 kilometara na sat i mora da se kreće desnom stranom u smeru kretanja vozila.

Ukoliko se dva ili više vozača bicikala, električnih trotineta, mopeda i tricikala kreću u grupi, dužni su da se kreću jedan za drugim.

Vozačima je zabranjeno i da dok voze ispuštaju volan iz ruku, sklanjaju noge sa oslonca (osim u slučaju kada vozilo nije u pokretu) i da se pridržavaju za drugo vozilo.

Takođe, vozač trotineta ne sme da vodi, vuče ili potiskuje druga vozila, odnosno životinje. Zakonom je propisano da lice mlađe od 14 godina ne sme da upravlja trotinetom na javnim putevima.

Vozač lakog električnog vozila koji je napunio 18 godina može da se kreće kolovozom na putu na kome je brzina kretanja ograničena na najviše 50 kilometara na sat.

Predviđeno je i da vozač električnog trotineta kao ni bicikla, mopeda, tricikla, odnosno motocikla, ne sme da prevozi lice koje je pod uticajem alkohola, odnosno psihoaktivnih supstanci ili iz drugih razloga nije sposobno da upravlja svojim postupcima.

Takođe, vozač ne sme prevoziti drugo lice na trotinetu, a ukoliko to bude uradio može biti kažnjen. Takođe, on ne sme prevoziti lice mlađe od 14 godina na autoputu i motoputu i ukoliko bude bio uhvaćen da to radi sledi mu kazna zatvora od najmanje 15 dana ili novčana kazna od 100.000 do 120.000 dinara.

Električni trotineti ne treba da se registruju, ali je za vožnju u saobraćaju na putu, potrebna nalepnica koju će izdavati Agencija za bezbednost saobraćaja.

(Beta)

