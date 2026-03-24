Nova ekonomija: Otkad je SNS na vlasti, pola miliona građana Srbije se iselilo u zemlje EU

Dok broj stanovnika Srbije opada, broj građana koji odlaze u zemlje Evropske unije raste, pa se za 11 godina gotovo udvostručio i njihov procenat u populaciji Srbije, piše danas Nova ekonomija.

Najviše ljudi iz Srbije u zemlje EU odlazi zbog posla, najčešće u Hrvatsku i Nemačku, dok je Slovenija poslednjih godina glavna destinacija za one koji odlaze na školovanje, pokazuju podaci Eurostata. Ukupno, prema zvaničnim podacima, od 2013. do 2024. godine godine u EU je emigriralo 494.048 građana Srbije.

U 2024. godini 46.000 novih građana Srbije je otišlo u neku zemlju EU. Najviše dozvola za boravak po prvi put izdato je za Nemačku, oko 14.500 i Hrvatsku, oko 10.000. Skoro upola manje ljudi otišlo je u Austriju, Sloveniju (po 4.000), a u Slovačku je otišlo oko 2.500 građana.

Godine 2013, prve za koju Eurostat daje podatke i ujedno prve pune godine vlasti Srpske napredne stranke (SNS) u Srbiji, u zemlje EU, bez Ujedinjenog Kraljevstva, odselilo se 0,33 odsto stanovništva Srbije. Jedanaest godina kasnije, 2024. godine, taj udeo iznosio je 0,70 odsto.

Broj građana Srbije koji odlaze u zemlje EU povećao se, dok se broj stanovnika Srbije istovremeno smanjivao. Zbog toga je rastao i procenat ljudi koji se iseljavaju.

Skoro polovina, 24.000 građana, odselilo se 2024. zbog zaposlenja. Najviše ljudi otišlo je da radi u Hrvatsku – 10.000 građana, u Nemačku je otišlo oko 3.500, a u Slovaniju 2.500 radnika.

Kada se posmatra period od 2012. do 2024. godine, najviše ljudi otišlo je u Hrvatsku, ukupno 54.305 građana. Na drugom mestu je Nemačka sa 45.633 građana, a zatim slede Slovenija sa 28.363, Slovačka sa 22.962 i Mađarska sa 19.897 građana.

Nešto manje od 2.000 dozvola odobreno je 2024. godine zbog obrazovanja. Slovenija je od 2018. godine postala najpopularnija zemlja za one koji žele da studiraju u inostranstvu, ali je od 2012. godine najviše ljudi išlo u Austriju radi obrazovanja. U 2024. godini izdato je oko 700 dozvola za Slovaniju, za Mađarsku nešto više od 150, Nemačku oko 170 i Španiju 147.

Oko 15.000 dozvola odobreno je 2024. zbog porodičnih obaveza za zemlje EU, ali se taj broj smanjio u poređenju sa prethodnim godinama. Ubedljivo najviše ljudi je zbog porodičnih razloga otišlo u Nemačku, oko 8.000 ljudi.

Nemačka je od 2012. godine najpopularnija država za odlazak na period od najmanje godinu dana. Broj izdatih dozvola u međuvremenu se više nego udvostručio — sa oko 4.500 u 2012. na oko 10.000 u 2024. godini. Taj ukupan broj dozvola gotovo je ravnomerno podeljen između dozvola odobrenih zbog zaposlenja i onih izdatih iz porodičnih razloga.

