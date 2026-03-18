Nova ekonomija: U planu izgradnja policijskog centra pored FDU na Novom Beogradu

U bloku 39 na Novom Beogradu, pored zgrade Fakulteta dramskih umetnosti (FDU), planirana je izgradnja Administrativnog i operativnog centra Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) sa helidromom, na površini oko 15 hektara, piše Nova ekonomija.

Granicom Plana je obuhvaćen prostor između ulica Omladinskih brigada, Bulevara Milutina Milankovića, Bulevara umetnosti i Bulevara Arsenija Čarnojevića.

„Taj prostor nije utvrđen za kulturno dobro, ne nalazi se u okviru prostorne kulturno-istorijske celine, ne uživa prethodnu zaštitu, ne nalazi se u okviru prethodno zaštićene celine i ne sadrži pojedinačna kulturna dobra, niti dobra pod prethodnom zaštitom“, navedeno je u planu.

U okviru bloka u kojem je planirana gradnja Administrativnog centra MUP-a nalazi i FDU čija je zgrada prvobitno bila planirana kao Zgrada za pozorište, radio i televiziju (Akademija za pozorište, film, radio i televiziju) u sklopu planiranog, ali nikada do kraja izvedenog kampusa Univerziteta umetnosti u Beogradu.

Na osnovu konkursa iz 1964. godine, pored ove zgrade, trebalo je da se izgradi i niz objekata, namenjenih Akademiji za primenjene umetnosti, Muzičkoj akademiji i Akademiji likovnih umetnosti.

U podzemnim etažama objekta Adiministrativnog i operativnog centra MUP-a planirano je sklonište kapaciteta oko 300 osoba.

U planu se navodi i da je, pored administrativnog dela ove ustanove od 120.000 kvadrata i pratećih sadržaja površine od 60.000 kvadrata broj zaposlenih koji bi trebalo da boravi u objektima 4.600.

U saopštenju FDU su istakli da je planirani administrativni centar MUP-a, zamišljen kao zatvoreni kompleks visine i 50 metara, sa zaštitnom ogradom visine od 1,8 metara, a koji bi trebalo da okruži zgradu FDU i tako i vizuelno i suštinski naruši, ne samo njenu funkcionalnost, već i urbanistički koncept celog bloka 39.

„Suprotno odredbama Zakona o zaštiti od buke u životnoj sredini, nacrtom je predviđena i izgradnja helidroma koji podrazumeva nepredvidljiv nivo buke koji je nedopustiv u neposrednoj blizini brojnih stambenih zgrada bloka 39, ali i blokova 28, 32 i 38, kao i obrazovnih i medicinskih ustanova u blizini, vrtića ‘Slavuj’, Osnovne škole ‘Radoje Domanović’, privatne bolnice ‘Euromedik'“, naveli su predstavnici FDU.

Istakli su da je sam Nacrt izgradnje Administrativnog i operativnog centra MUP-a pripremljen i stavljen na uvid javnosti, suprotno važećim zakonskim i planskim procedurama, kao i da je neusklađen sa krovnim Planom generalne regulacije građevinskog područja sedišta jedinice lokalne samouprave – Grad Beograd, a kojim je ovaj prostor namenjen visokoškolskim ustanovama.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com