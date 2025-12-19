Nova ekonomija: Veliki troškovi sanacije saobraćajnica posle vojne parade

Rekonstrukcija Bulevara Mihajla Pupina na Novom Beogradu, posle vojne parade „Snaga jedinstva“ u septembru ove godine, koštala je 196,7 miliona dinara bez PDV-a (1.675.923 evra), dok su radovi na rekonstrukciji Bulevara Nikole Tesle koštali 79,07 miliona dinara bez PDV-a (673.681 evra), piše danas Nova ekonomija.

Tu informaciju Javno preduzeće „Putevi Beograda“ dalo je Novoj ekonomiji putem zahteva za informacije od javnog značaja.

Iz preduzeća napomenuli su da je ulica Bulevar Mihajla Pupina prethodno bila predviđena za rehabilitaciju u 2025. godini u okviru redovnog održavanja.

Ti radovi, kako je potvrđeno, obavljeni su nakon 20. septembra, odnosno nakon što je održana Vojna parada „Snaga jedinstva“.

Radovi na rekonstrukciji Bulevara Nikole Tesle počeli su 23. septembra. Ministarstvo odbrane Srbije saopštilo je tada da je utvrdilo oštećenja nastala tokom priprema i prezentacije parade, kao i da je dalo nalog Javnom komunalnom preduzeću „Beograd-put“ da izađe na teren i započne radove na sanaciji oštećenja kolovoza na trasi vojne parade.

Sama oštećenja na asfaltu nastala su nakon što je za potrebe parade prevoženo oružje i vojna oprema na prostoru Novog Beograda, pa su tako tragovi gusenica od tenkova ali i drugih vozila bili vidni.

(Beta)

