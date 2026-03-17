Nova ekonomija: Vučićeva obećana prosečna plata srozala se sa 1.400 evra u 2027. na 1.320 u 2030.

Predsednik Srbije, Aleksandar Vučić promenio je obećanje o rastu prosečne plate, pa će umesto ranije najavljenih 1.400 evra u 2027. godini, sada izjavio da će tek 2030. prosečna zarada dostići 1.320 evra, podsetila je danas Nova ekonomija.

Kada je, pre nešto više od godinu dana predstavljao plan „Srbija 2027“, Vučić je rekao da će prosečna plata premašiti 1.400 evra. Isto je, početkom ove godine, ponovio i ministar finansija Siniša Mali. Prosečna plata u 2030. godini prema strategiji „Srbija 2030“ trebalo bi, međutim da iznosi samo 1.320 evra.

Vučić je novom strategijom predvideo da će u 2035. godini prosečna plata iznositi, čak 1.700 evra.

Ekonomista Božo Drašković ocenio je da je do promene plana došlo jer u projekcijama koje iznosi vlast „nema logike“. Prema njegovim rečima, projekcije koje iznose predstavnici vlasti zamišljene su kao „elementi optimizma i propagande“.

„Te projekcije nemaju nikakav smisao, jer ako želite da uradite ozbiljnu analizu, koja bi na neka pitanja dala utemeljene odgovore, mora postojati tri strategije – optimistična, pesimistična i jedan prosek koji je između ta dva ekstrema. Dakle, moramo da znamo na osnovu čega se izvode neke projekcije. Ovo što sada imamo jeste jedan uvežbani igrokaz, u kojem vlast tačno zna šta treba da kaže, a postavlja se kao da prodaje neki proizvod“, rekao je Drašković.

Upravo u tome je suština, smatra ekonomista – nema ozbiljnih istraživanja o potencijalnim rizicima, niti javnost zna na čemu se zasniva predviđen rast plata.

„Mora postojati neki rast, ali on prvenstveno zavisi od investicija, da li su one strane ili domaće, u koje grane se investira, koje grane industrije rastu, koje padaju“, rekao je Drašković.

Dodao je da je još jedna zamka to što se, kada se govori o prosečnoj plati, uvek govori u evrima.

„Ako su cene u dinarima i fiksni kurs, dobićete iluziju da ste bogatiji kada se taj iznos prikazuje u evrima, da imate realan rast bruto domaćeg proizvoda u evrima – a to nije tako. Političari na vlasti tim podacima žongliraju, kao na nekom vašaru, da bi se publika oduševila“, zaključio je Drašković.

Profesor ekonomije u penziji Ljubomir Madžar smatra da su se predstavnici vlasti u Srbiji „osvestili“, te da je zato projekcija prosečne plate smanjena.

„Oni pričaju proizvoljne priče, na koje ne treba obraćati pažnju, pogotovo zato što zaista ima puno neispunjenih obećanja. Tako i kada se projekcija smanji, to nije izraz nekih realnih faktora, nego to što su stvari krenule onako kako vlast nije želela, to što se stvarnost udaljila od onoga što su obećavali. Te projekcije niko ne shvata ozbiljno, ona ništa ne garantuju, pa samim tim nikoga i ne obavezuju“, rekao je Madžar.

Nova ekonomija pokušala je od Ministarstva finansija da dobije informaciju zbog čega je izmenjena projekcija prosečne plate. Odgovore na pitanja koja su im upućena međutim, nisu dobili do objavljivanja teksta.

Prosečna plata u Srbiji u decembru 2025, što su poslednji podaci koje je objavio Republički zavod za statistiku (RZS), iznosila je 124.089 dinara, odnosno 1.057 evra.

Dakle, da bi dostigla 1.320, što je poslednje obećanje, prosečna plata mora da poraste za četvrtinu, odnosno 25 odsto so 2030.

Iako plata od 1.057 evra na prvi pogled ne deluje malo, treba imati u vidu da je medijalna zarada u Srbiji u decembru iznosila 90.819 dinara, iliti 773 evra. To znači da je 50 odsto zaposlenih u Srbiji primalo platu do tog iznosa.

