Nova flotila kreće sutra ka Gazi u pokušaju da probije izraelsku blokadui

Sa sloganom „Kad svet ćuti, mi dižemo sidro“, flotila sa humanitarnom pomoć i aktivistima među kojima i Greta Tunberg (Thunberg) krenuće sutra iz Barselone da „pokuša da prekine ilegalnu opsadu Gaze“, javili su organizatori.

„Brodovi nove flotile koja ide u pravcu palestinske teritorije pokušaće da stignu do Gaze i isporuče humaintarnu pomoć, objave otvaranje humanitarnog koridora i zatim da donesu više pomoći i takođe da definitivno prekinu ilegalnu i nehumanu izraelsku blokadu Gaze“, izjavila je danas ševedska aktivistkinja Greta Tunberg za AFPTV.

Ova misija nazvana „Globalna Sumud Flotila“ razlličita je od prethodnih zato što sada ima mnogo više brodova, ima više aktivista i radi se o istorijskoj mobilizaciji, rekla je Tunberg govoreći iz španske luke odakle će krenuti.

Flotili će se pridružile desetine dodatnih brodova koji će krenuti iz Tunisa i drugih sredozemnih luka 4. septembra, dok orgnizacija predviđa manifestacije i simultane akcije u 44 zemalja, rekla je Tunberg, članica upravnog odbora Global Sumud Flotile.

Ona je dodala da ne bi trebalo da je potrebno da ovakva misija postoji i da bi to trebalo da bude odgovornost vlada i ljudi koji su izabrani da deluju i da pokušaju da brane međunarodno pravo, spreče ratne zločine i spreče genocid, ali oni ne uspevaju to da urade i time izdaju Palestince ali i celo čovečanstvo.

„Tako nažalost zavisi od nas, običnih građana da to organizujemo“, rekla je Tunberg.

Aktivisti iz više zemalja će ućetvovati kao i evropski poslanici i ličnosti kao što je bivša gradonačelnica Barselone Ada Kolau.

Organizacija nije navela tačan broj brodova, ni vreme polaska.

Španska vlada će upotrebiti svu svoju diplomatsku i konzularnu zaštitu da zaštiti svoje građane u flotili, rekao je danas španski ministar spoljnih poslova Hose Manuel Albares.

Global Sumud Flotila (sumud znaši istrajnost na arapskom) definiše se na internet sajtu kao nezavisna organizacija nevezana sa bilo kojom vladom ili političkom partijom.

Nova inicijativa pokrenuta je nakon nedavnog neuspelog pokušaja isporuke pomoći Gazi, u kome je Greta Tunberg takođe učestvoala.

Brod „Madlin“ koji je prevozio desetak aktivista iz Francuske, Nemačke, Brazila, Turske, Švedske, Španije i Holandije presrele su 9. juna izraelske snage na oko 185 kilometara zapadno od obale pojasa Gaze. Aktivisti iz broda su najpre bili uhapšeni, a nešto kasnije i proterani.

(Beta)

