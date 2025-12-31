Nova godina u Hongkongu dočekana bez tradicionalnog vatrometa zbog tragičnog požara u novembru

Hongkong je večeras dočekao 2026. godinu bez tradicionalnog vatrometa iznad luke Viktorija, zbog velikog požara u novembru u kojem je poginulo najmanje 161 osoba.

Umesto dočeka uz vatromet, gradska turistička organizacija je organizovala koncert u Centralnom distriktu, poslovnom delu grada u kojem se nalazi i poznati centar noćnog života Lan Kvaj Fong, na kojem su učestvovali soft rok duo Er Saplaj (Air Supply) i drugi pevači.

Vatromet je dugo bio deo dočeka Nove godine, lunarne Nove godine i Dana nacije.

Pirotehnički prikazi na svetski poznatoj silueti Hongkonga, neboderima, obično privlače stotine hiljada ljudi, uključujući mnoge turiste, sa obe strane šetališta.

Sekretar Hongkonga za kulturu, sport i turizam Rozana Lo rekla je u utorak da bi nedostatak vatrometa uticao na neke hotele i ugostiteljske objekte.

Studentkinja Eni Vang, turistkinja iz Šangaja, rekla je da je, iako je planirala da gleda vatromet, razumela odluku grada jer je vest o požaru bila srceparajuća.

„Veoma mi je žao. Ali nema načina da se to izbegne posle požara“, rekla je Vang.

Nastavnica iz susednog ekonomskog centra Guangdžoua Vang Miao planirala je da se pridruži zvaničnim aktivnostima odbrojavanja u Centralnom distriktu i bez vatrometa.

Rekla je da je šteta što nije mogla da vidi pirotehniku, ali da razume zašto je to tako.

„To ne utiče na naše iskustvo u Hong Kongu“, rekla je Vang.

Najgori požar u Hongkongu od 1948. godine izbio je krajem novembra u severnom prigradskom okrugu Tai Po.

Stambeni kompleks je bio u višemesečnom projektu renoviranja, a zgrade su bile prekrivene bambusovim skelama i zelenom mrežom.

Vlasti su kao faktore koji su doprineli brzom širenju požara navele loš kvalitet mreža i ploča od pene na prozorima.

Nesreća je pogodila mnoge stanovnike širom grada, a hiljade stanovnika preselile su se u privremene domove, hotele i hostele.

Vatromet u Hongkongu je zbog tragedija bio otkazan i ranije.

Nije ga bilo tokom proslave Dana nacije 2013. godine, nakon sudara broda 1. oktobra 2012. godine u kojem je poginulo 39 osoba, ni na proslavi lunarne Nove godine 2018. nakon sudara autobusa, u kojem je poginulo 19 osoba.

Tokom antivladinih protesta 2019. godine i pandemije COVID-19, otkazano je više događaja.

Prema Američkoj asocijaciji za pirotehniku, veruje se da je vatromet nastao u drugom veku pre nove ere u Kini, kada je neko otkrio da bambusove stabljike eksplodiraju uz prasak kada se bace u vatru, i tako napravio prve prirodne petarde.

Ginisova knjiga rekorda navodi da je prvi tačno dokumentovani vatromet, kinesku petardu, napravio Li Tijen, monah iz doba kineske dinastije Tang (618. do 907. godine nove ere).

Li je otkrio da može da napravi glasnu eksploziju tako što šuplje stabljike bambusa napuni barutom. On je povezao više petardi na istu nit i tako stvorio tradicionalne novogodišnje petarde za teranje zlih duhova.

(Beta)

