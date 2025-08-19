Nova kriza: Netanjahua optužio Makrona za podsticanje antisemitizma

Odnosi Francuske i Izraela ušli su u novu krizu, ovog puta na veoma osetljivu temu antisemitizma, pri čemu premijer Benjamin Netanjahu optužuje predsednika Emanuela Makrona da svojom namerom da prizna palestinsku državu podstiče mržnju prema Jevrejima.

Veoma nasilan napad izraelskog premijera sadržan je u zvaničnom pismu upućenom francuskom predsedniku i izazvao je ništa manje čvrst odgovor Jelisejske palate.

Optuživši Makrona da „podstiče antisemitsku vatru“ u Francuskoj pozivajući na međunarodno priznanje države Palestine, Netanjahu ga je pozvao „da zameni slabost akcijom, smirivanje voljom, i da to učini pre jasnog datuma: jevrejske Nove godine, 23. septembra 2025“.

„Zabrinut sam zbog alarmantnog porasta antisemitizma u Francuskoj i zbog nedostatka odlučne akcije vaše vlade da se pozabavi time. Poslednjih godina antisemitizam je opustošio francuske gradove“, napisao je Netanjahu koji tvrdi da se to dodatno povećalo posle francuske odluke o priznavanju palestinske države.

Ta analiza je „pogrešna, podla i neće ostati bez odgovora“, poručilo je francusko Predsedništvo precizirajući da će šef države oslati zvaničan pisani odgovor izraelskom premijeru. „Ovaj period zahteva ozbiljnost i odgovornost, a ne konfuziju i manipulaciju“, kaže Predsedništvo dodavši da „Republika Francuska štiti i uvek će štititi svoje sunarodnike jevrejske vere“.

Krajem jula Makron je najavio da će Francuska priznati Državu Palestinu na Generalnoj skupštini UN u septembru. Potom je više od deset zemalja Zapada, uključujući Kanadu i Australiju, pozvalo druge zemlje širom sveta da i one to učine.

Generalna skupština UN, zakazana za septembar, završava se 23. septrembra što je i datum koji je Netanjahu odredio u svom pismu.

Po pisanju australijske štampe, Netanjahu je 17. avgusta poslao slično pismo australijskom premijeru Entoniju Albanezeu, koga takođe optužuje da „podstiče antisemitsku vatru“ i poziva ga da „preduzme akciju“. U tom svom pismu, izraelski lider hvali američkog predsednika Donalda Trampa kao kontraprimer zbog njegove „borbe“ protiv antisemitskih zločina i zbog „zaštite američkih Jevreja“.

„Predsedniče Makron, antisemitizam je rak. Širi se kada lideri ćute. Povlači se kada lideri deluju“, dodao je Netanjahu.

U pismu Netanjahu navodi nekoliko nedavnih slučajeva nasilja, uključujući vandalizam na ulazu u predstavništvo izraelske avio-kompanije El Al u Parizu, napad na Jevrejina u Livri-Garganu i rabine „napadnute na ulicama Pariza“ i kaće da „ti slučajeviincidenti nisu usamljeni. Oni predstavljaju kugu“.

Antisemitski akti su u porastu u Francuskoj od 7. oktobra 2023. godine, od neviđenog napada palestinskog Hamasa na Izrael i izbijanja rata u Gazi.

Kontekst je posebno delikatan jer je Francuska dom najveće jevrejske zajednice u Zapadnoj Evropi, sa približno 500.000 ljudi, kao i veoma velike arapsko-muslimanske zajednice, duboko zabrinute zbog teškog položaja Palestinaca u Gazi.

„Nasilje nad jevrejskom zajednicom je neprihvatljivo. Zato je, bez ikakve osude, šef države sistematski tražio od svih svojih vlada od 2017. godine – a još više nakon terorističkih napada 7. oktobra 2023. godine – da najčvršće popstupaju prema počiniocima antisemitskih dela“, dodala je Jelisejska palata.

Pošto je pokazao solidarnost sa Izraelom posle 7. oktobra 2023, Makron se distancirao i pojačao kritiku strategije Vlade Izraela u Gazi. Telefonski pozivi dva lidera, koji su bili veoma česti na početku, postali su ređi. Neslaganje oko isporuka oružja, kritike humanitarne tragedije na palestinskoj teritoriji koja je opisana kao „sramota“ i „skandalozna“, čak i kritike politike naseljavanja Jevreja na palestinskoj Zapadnoj obali razlozi su za trzavice i sporove koji su se nastavili.

Napad Hamasa 7. oktobra 2023. rezultirao je smrću 1.219 ljudi na izraelskoj strani, uglavnom civila, a izraelska ofanziva odmazde je zasad ostavila 62.064 mrtvih u Gazi, uglavnom civila.

(Beta)

