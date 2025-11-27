Nova: Na konkurs za novog direktora RTS-a javilo se sedam kandidata

Za novog generalnog direktora Radio-televizije Srbije (RTS) prijavilo se sedam kandidata, potvrdio je predsednik Upravnog odbora RTS-a Branislav Klanšček za portal televizije Nova.

Konkurs za generalnog direktora javnog servisa raspisan je 24. oktobra ove godine, a rok za prijavu istekao je 22. novembra.

Kako su naveli, koverte sa prijavama kandidata biće otvorene sutra, a Upravni odbor RTS-a trebalo bi, prema „Pravilniku o postupku i uslovima izbora imenovanih lica“, da imenuje generalnog direktora javnog servisa u roku od 45 dana od dana otvaranja prijava.

Uslovi konkursa bili su da kandidat mora biti državljanin Srbije i da ima prebivalište na toj teritoriji, visoku stručnu spremu i najmanje 10 godina radnog iskustva na rukovodećim programskim ili poslovima kod pružalaca medijskih usluga radija i televizije, ili na rukovodećim poslovima u drugim oblastima, koje su od značaja za rad javnog medijskog servisa.

Aktuelnom direktoru Draganu Bujoševiću, drugi mandat, koji je u toku, ističe u februaru 2026. godine i on više nema prava da bude biran na tu funkciju.

(Beta)

