Nova premijerka Nepala posetila žrtve represije prethodne vlade, život se sporo vraća u normalu

Nepalska premijerka Sušila Karki je danas posetila povređene u neredima koji su izbili poslednjih nedelja kao posledica korupcije i represije prethodne vlade.

To je prvi događaj koji je premijerka imala dan pošto je postavljena na čelo vlade jer je njen prethodnik KP Šarma Oli bio primoran da podnese ostavku.

U glavnom gradu, Katmanduu, gde se život polako vraća u normalu, Karki je posetila nekoliko bolnica.

Najmanje 51 osoba je poginula, a stotine su povređene u nemirima, najgorim od ukidanja monarhije 2008. godine.

Mnogi Nepalci su pozdravili imenovanje Sušile Karki, koja je danas radila i na sastavu svoje vlade.

Prva žena na toj funkciji u Nepalu sinoć je položila zakletvu pred predsednikom Ramčandrom Paudelom.

Prelazna vlada Sušile Karki, koja je bila sudija Vrhovnog suda, zadužena je da obezbedi prelazni period do izbora zakazanih za mart 2026. godine.

Čim je Karki stupila na dužnost, šef države je, na njenu preporuku, naložio raspuštanje parlamenta i odredio 5. mart 2026. godine kao datum parlamentarnih izbora.

Raspuštanje parlamenta bio je zahtev mladih demonstranata koji su predvodili proteste.

Jedan od zadataka nove premijerke biće i povratak reda. Za početak, to je hvatanje 12.500 zatvorenika koji su iskoristili nemire i pobegli iz zatvora.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com