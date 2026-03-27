Nova presuda: Država i Železnica moraju da plate odštetu zbog smrti bliske osobe u padu nadstrešnice

Viši sud u Novom Sadu doneo je novu presudu za nadoknadu nematerijalne štete u parničnom postupku zbog smrti bliske osobe u padu nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu.

Kako je saopšteno iz tog suda, presudom od 11. marta tuženi Akcionarsko društvo za upravljanje javnom železničkom infrastrukturom „Infrastruktura železnice Srbije“ Beograd i država Srbija su obavezni da tužilji S.R. solidarno isplate na ime naknade nematerijalne štete za pretrpljene duševne bolove usled smrti bliske osobe iznos od 10.000.000 dinara.

Dužni su da isplate i zakonsku zateznu kamatu počev od 11. marta do konačne isplate, u roku od 15 dana, pod pretnjom prinudnog izvršenja, dodaje sud.

„Istom presudom tuženi su obavezani da tužilji solidarno nadoknade troškove parničnog postupka sa zakonskom zateznom kamatom počev od dana izvršnosti, pa do konačne isplate, u roku od 15 dana, pod pretnjom prinudnog izvršenja“, navedeno je na sajtu suda.

Dodaje se da je protiv presude dozvoljena žalba Apelacionom sudu u Novom Sadu.

(Beta)

