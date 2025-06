Nova: Pretučen student, sin policijskog generala koji je penzionisan zbog studentskih blokada

Petar Živković, student Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, napadnut je oko dva sata ujutru u Ulici Dimitrija Tucovića, nakon što je sa dve koleginice izašao iz kafića.

Živković je ispričao da je bilo pet napadača, a on je nakon napada primljen u Urgentni centar, piše portal Nova.rs.

„Bilo ih je petorica. Vikali su da im smeta neka moja majica, nešto vezano za Zvezdu, ali i ja sam navijač Zvezde, pa mi nije bilo jasno o čemu pričaju. Bili su konfuzni. Prišli su nam i odgurnuli u stranu moje dve koleginice. Tada su me napala sva petorica, podigli su me i nabili na neku ogradu i potom udarali u glavu dok nije prokrvarila“, rekao je on za Nova.rs.

Njegov otac Bogoljub Živković je penzionisani general policije, a rešenje o prevremenoj penziji dobio je nakon novogodišnjeg obraćanja predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

Vučić je tada pominjao „izvesne policijske generale koji se sastaju sa glumcima“.

Nedugo potom, policijski general Bogoljub Živković, Petrov otac, dobio je rešenje o prevremenoj penziji, a razlog su blokade fakulteta u kojima učestvuje njegov sin, piše Nova.rs.

(Beta)

