Nova.rs: Bačena dimna bomba u Skupštini Zaječara

Pre početka nastavka konstitutivne sednice Skupštine Zaječara u skupštinskoj sali danas je upotrebljena dimna bomba, a svi odbornici su ubrzo napustili prostoriju, preneo je portal Nova S.

Proglašena je pauza, velika sala je zaključana, a uključio se i protivpožarni alarm.

Kako je naveo taj medij, pre incidenta je u sali bilo bučno, a ispred stola predsedavajućeg i govornice stajao je kordon privatnog obezbeđenja koji nije dozvoljava novinarima i odbornicima opozicije da priđu.

Za danas je zakazana sednica skupštine Zaječara, a kako se u saopštenju navodi, to bi trebalo da bude nastavak konstitutivne sednice na kojoj bi trebalo da budu potvrđeni mandati odbornicima.

(Beta)

