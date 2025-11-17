Nova.rs: Goran Vesić došao na saslušanje u TOK

Bivši ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić stigao je jutros u Tužilaštvo za organizovani kriminal (TOK) gde mu je zakazano saslušanje, preneo je portal Nova.rs.

Kako je naveo taj medij, Vesić je došao u pratnji dva advokata.

TOK je protiv njega i još 13 osoba doneo 1. avgusta naredbu o sprovođenju istrage zbog sumnje da su izvršili koruptivna krivična dela i oštetili budžet Srbije za više od 115 miliona dolara.

Tužilaštvo je tada saopštilo da su u okviru istrage za istraživanje finansijskih tokova novca koji se odnose na modernizaciju i rekonstrukciju pruge Novi Sad – Subotica – državna granica (Kelebija) osumnjičeni i bivši ministar Tomislav Momirović, pomoćnica ministra Anita Dimoski i bivši direktor Infrastrukture Železnice Srbije Nebojša Šurlan.

Momirović, Dimovski, Šurlan i ostali osumnjičeni negirali su krivicu na saslušanju u avgustu, a Vesić tada nije saslušan pošto je dostavio medicinsku dokumentaciju da se nalazi na bolničkom lečenju.

(Beta)

