Nova – stara obećanja u predizbornoj kampanji za izbore 28. decembra na Kosovu

U prvih četiri dana predizborne kampanje za parlamentarne izbore zakazane za 28. decembar na Kosovu uglavnom se spominju nova – stara obećanja.

Uglavnom dominiraju obećanja za povećanje plata i penzija do 50 odsto, podrška ranjivim kategorijama, investicije u infrastrukturu i zapošljavanje, evroatlantske integracije, EU i NATO i unapređenju poslovnog okruženja i ekonomske klime.

Iako do sada javno nije dostupan program Pokreta Samoopredeljenje u nastupima prvenstveno njenog predsednika Aljbina Kurtija dominiraju pitanja vezana za širenje zakonitosti i uspesi u rešavanju problema na severu Kosova.

Tu je i povećanje penzija kao sredstvo za unapređenje blagostanja starijih osoba.

Prvi put se govori o podršci grupama proizašlim iz rata „Oslobodilačke vojske Kosova“ – obećanje nastavka ekonomske i socijalne podrške veteranima.

Povećanje plata i dalje ostaje prioritet kao deo opšte ekonomske i socijalne agende za poboljšanje životnih uslova.

I kod Samoopredeljenja, kao i kod drugih stranaka prioritet je i ekonomski razvoj, jačanje vladavine prava, evroatlantske integracije.

Demokratska partija Kosova prioritet u programu koji je objavljen i zagovara ga kandidat za premijera ove stranke Bedri Hamza su stabilna vlast i ekonomski razvoj.

Tu je i fokus na profesionalizam i zastupljenost – kroz kombinaciju „nove energije i iskustva“ na listi kandidata, kao pokazatelj orijentacije ka praktičnim rešenjima.

Demokratski savez Kosova (DSK) je objavio detaljnu listu obećanja u medijima, ali iz ranijih programa i opštih napomena tokom kampanje izdvaja se povećanje blagostanja i ekonomski oporavak.

DSK se tradicionalno fokusira na ekonomski rast i socijalnu sigurnost, investicije u obrazovanje i zdravstvene usluge.

Izborni program DSK-a je deo šireg programskog dokumenta sa prioritetima u ekonomiji, zdravstvu, obrazovanju, administraciji itd.

Alijansa za budućnost Kosova (ABK) je glavna obećanja fokusirala na ekonomski razvoj i blagostanje u tri glavna stuba – održivost i nasleđe, blagostanje i ekonomski razvoj, bezbednost i evroatlantske integracije.

Prioritet u evroatlantskim integracijama ima članstvo u NATO-u koje, prema ABK ima prednost u odnosu na članstvo u EU.

(Beta)

