Nova strategija Francuske za ishranu: manje mesa, suprotno strategiji SAD koje preporučuju više

Vlada Francuske je konačno usvojila Nacionalnu strategiju za održivu ishranu koja se zalaže za ograničenje potrošnje mesa, ali ne i "ultra-prerađenih proizvoda", preneli su danas francuski mediji.

Strategija čije je objavljivanje Vlada dva puta otkazivala u poslednjem trenutku, konačno je usvojena prošle nedelje, gotovi tri godine posle roka.

Nacionalna strategija za hranu, ishranu i klimu (SNANC) zasniva se na smanjenju potrošnje mesa, posebno uvoznog, i minimalno se bavi pitanjem industrijske, „ultra-prerađene hrane“.

Ovaj plan, koji navodi akcije za „zdraviji, održiviji i lokalniji“ sistem ishrane do 2030. godine, posebno ističe „smanjenje potrošnje mesa“, ali bez konkretnih ciljeva i podstuču se alternative – mahunarke, jaja i riba.

Ta strategija koja proističe iz Građanske konvencije za klimu 2019. godine, ima za cilj „zdraviji, održiviji i lokalniji“ sistem ishrane do 2030. godine.

Cilj je da usklade imperativi javnog zdravlja, zaštite životne sredine i održivost sistema ishrane.

Nedavno objavljena američka strategija ishrane je sasvim suprotna francuskoj: predstavlja „obrnutu piramidu“ stavljajući na vrh veću potrošnju mesa.

„Strategija Savezne uprave za hranu i lekove (FDA) za hranu i meso za 2026. godinu“ naglašava poboljšanje javnog zdravlja kroz ishranu, posebno s više proteina i zdravih masti, uz modernizaciju nadzora bezbednosti. Ključne inicijative uključuju regulisanje veštačkog mesa uzgajanog iz ćelija, reviziju aditiva za hranu poput BHA, sprovođenje FSMA pravila za bezbednost hrane za životinje.

Nove smernice FDA za 2026. godinu povećavaju unos proteina (crveno meso), mlečnih proizvoda i zdravih masti u ishrani, podstičući povećan unos kao deo inicijative „Učinimo Ameriku ponovo zdravom“.

FDA zadržava stroge standarde bezbednosti za uvezeno meso i osigurava da su životinje za proizvodnju hrane (uključujući klonove) bezbedne za konzumaciju.

Pojačava se „sledljivost“ prehrambenih proizvoda: praćenje tokom svih faza („od njive do trpeze“) da bi se sprečile bolesti koje se prenose hranom.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com