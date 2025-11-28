Novak: Mađarska razmatra kupovinu udela ruskih naftnih kompanija pod sankcijama

 –  

Potpredsednik ruske vlade Aleksandar Novak izjavio je da se tokom razgovora predsednika Rusije Vladimira Putina i premijera Mađarske Viktora Orbana razmatrala mogućnost da Mađarska kupi udeo ruskih naftnih kompanija koje su pogođene nedavno uvedenim američkim sankcijama.

Foto: Beta

Novak je na konferenciji za novinare kazao da ovi razgovori, vođeni u Kremlju, „ne bi trebalo da budu izloženi medijskoj pažnji“, javlja Sputnjik a prenosi Radio-televizija Srbije.

„U principu, takva tema postoji i razmatrana je. Mađarska je naš pouzdani partner u energetici već godinama. Mađarski partneri trenutno rade u tom pravcu, a mnogo toga zavisi od poslovnih pregovora. Dakle, ovaj proces treba da se odvija tiho, bez medijske pažnje“, rekao je Novak.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com