Novak: Mađarska razmatra kupovinu udela ruskih naftnih kompanija pod sankcijama

Novak je na konferenciji za novinare kazao da ovi razgovori, vođeni u Kremlju, „ne bi trebalo da budu izloženi medijskoj pažnji“, javlja Sputnjik a prenosi Radio-televizija Srbije.
„U principu, takva tema postoji i razmatrana je. Mađarska je naš pouzdani partner u energetici već godinama. Mađarski partneri trenutno rade u tom pravcu, a mnogo toga zavisi od poslovnih pregovora. Dakle, ovaj proces treba da se odvija tiho, bez medijske pažnje“, rekao je Novak.
(Beta)
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com