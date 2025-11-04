Novaković (NPS): Bojkot skupštinske sednice bi bio neodgovoran i besmislen potez

Poslanik Narodnog pokreta Srbije (NPS) Borislav Novaković ocenio je danas da opozicija treba da učestvuje u parlamentarnoj raspravi o Zakonu o jedinstvenom biračkom spisku i da pruži otpor njegovom usvajanju te dodao da bi bojkot sednice bio neodgovoran i besmislen potez.

On je za list Danas kazao da će poslanici te partije koristiti svaku institucionalnu i vaninstitucionalnu priliku da „oslabe i pobede režim (predsednika Srbije) Aleksandra Vučića“.

„Ne postoji dilema parlament ili protesti, naš odgovor na tu lažnu dilemu je i parlament i protesti“, rekao je poslanik NPS.

Po njegovim rečima, opozicija ne sme da dozvoli da „leks specijalis“ o Generalštabu bude usvojen mimo javnosti i u tišini.

Sednica Skupštine Srbije, na čijem će se dnevnom redu, između ostalog, naći izmene i dopune Zakona o jedinstvenom biračkom spisku, kao i „leks specijalis“ za zgradu Generalštaba u Beogradu, oštećenu u NATO bombardovanju 1999. godine, zakazana je za danas u 10 časova.

Prva od osam tačaka dnevnog reda je predlog izmena i dopuna Zakona o jedinstvenom biračkom spisku, koji dolazi godinu i po dana od preporuka ODIHR-a i pregovora vlasti, nevladinih organizacija i opozicije, koja je u jednom trenutku napustila taj proces i najavila da neće podržati predložene izmene.

Druga tačka dnevnog reda biće predlog Zakona o posebnim postupcima radi realizacije projekta revitalizacije i razvoja lokacije u Beogradu između ulica Kneza Miloša, Masarikove, Birčaninove i Resavske, odnosno „leks specijalisa“ za zgradu Generalštaba arhitekte Nikole Dobrovića.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com