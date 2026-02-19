Novaković (NPS): Da se protiv vlasti okupe svi koji žele uljuđenu i pristojnu Srbiju

Potpredsednik Narodnog pokreta Srbije (NPS) Borislav Novaković je ocenio da se moraju okupiti svi koji žele uljuđenu i pristojnu Srbiju, te da se iz faze dobre komunikacije mora preći u fazu dobre saradnje.

Moramo se privići na razlike i okupiti sve koji žele uljuđenu i pristojnu Srbiju, jer samo zajedničkim nastupom, bez obzira na ideološke nijanse, možemo ostvariti promene i urediti državu, rekao je Novaković, preneo je NPS.

On je, za televiziju Nova kazao i da se „iz faze dobre komunikacije mora preći u fazu dobre saradnje“, piše u saopštenju,

„U narednom periodu za svakoga u borbi protiv Vučićeve vlasti ima mesta, a nesporazum nastaje jer se ne pravi razlika između dve stvari – većina koja će ga rušiti mora da bude heterogena, a drugo je većina koja će nastati nakon prvih slobodnih izbora i koja će imati kapacitet i da menja“, ocenio je on.

Naveo je i da „u Novom Sadu ne postoji oštra razlika između studentskog pokreta, zborova i opozicionih stranaka, već u većini aktivnosti učestvuju zajedno“.

Novaković je ukazao i da je, „ako se pogleda brutalnost tužilaštva i policije u Novom Sadu“, tu najveći broj uhapšenih i procesuiranih aktivista.

Kazao je i da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić „zataškavao pravdu i onemogućavao da vinovnici tragedije izađu pred lice pravde“

Optužio je Vučića da je „podsticao tužilaštvo i policiju da se obračunavaju sa građanima, aktivistima i predstavnicima opozicionih stranaka“.

Smatra da je verovao da će, „ako skrši pobunu u Novom Sadu, obeshrabriti pobunu u ostalim delovima Srbije“.

Rekao je i da je „Novi Sad ustao i da se neće smiriti sve dok vinovnici tragedije ne izađu pred lice pravde“ ali i dok se, kako je ukazao, svi koji su procesuirani, od kojih su neki u inostranstvu, proterani iz države, ne vrate“.

„Moramo svi zajedno da nastupimo i u toj koordinaciji, sinergiji i kumulativnom momentu pobedimo Vučića. Kada njega ne bude bilo, lako ćemo uređivati državu“, kazao je Novaković.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com