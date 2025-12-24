Novaković (NPS): Krivci za smrt 16 ljudi oslobođeni odgovornosti, epizodisti će biti žrtvovani

Odlukom Višeg suda u Novom Sadu o obustavljanju krivičnih postupaka u slučaju „nadstrešnica“ protiv Gorana Vesića, Jelene Tanasković i Anite Dimoski, pravi krivci za gubitak 16 života oslobođeni su odgovornosti dok će epizodisti biti žrtvovani, ocenio je večeras potpredsednik Narodnog pokreta Srbije (NPS) Borislav Novaković.

On je u pisanoj izjavi ocenio da ta odluka „jasno pokazuje da će vlast na sve načine opstruisati sve moguće procese i poništiti zakone samo da zaštite kriminalni krug oko sebe“.

„U ovom slučaju koji je potresao celu Srbiju došlo je do ozbiljnog izokretanja pravde i ovakav ishod baca senku na pravičnost postupka. Ovakva odluka urušava i dodatno produbljuje nepoverenje u institucije jer samo još jednom dokazuje da u Srbiji zakon ne važi jednako za sve i da štiti interese pojedinaca bliskih vlasti“, naveo je Novaković a preneo NPS.

Vanpretresno veće Višeg suda u Novom Sadu obustavilo je danas krivični postupak u slučaju „nadstrešnica“ protiv bivšeg ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Gorana Vesića i bivše v.d. direktorke“Infrastruktura železnice Srbije“ Jelene Tanasković.

Postupak je obustavljen i protiv bivše v.d. pomoćnice ministra u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Anite Dimoski, Milana Spremića, Marine Gavrilović i Dejana Todorovića.

„Veće je našlo da nema dovoljno dokaza za opravdanu sumnju da su imenovani okrivljeni izvršili krivična dela koja su predmet optužbe“, navodi se u saopštenju suda.

Sud je ukinuo kućni pritvor Jeleni Tanasković, Milanu Spremiću, Milanu Gavriloviću i Dejanu Todoroviću, dok prema okrivljenima Goranu Vesiću i Aniti Dimoski traju mere zabrane napuštanja stana određene rešenjem Višeg suda u Beogradu.

Optužnica je potvrđena protiv Nebojše Šurlana, Slobodana Naumovića, Milana Jelkića, Ljiljane Milić Marković, Jasne Stojiljković Milić, Zorice Slavković Marjanović i Dušana Jankovića.

Oni su optuženi za pad nadstrešnice sa renoviranog objekta Železničke stanice u Novom Sadu, kada je 1. novembra prošle godine poginulo 16 ljudi.

(Beta)

