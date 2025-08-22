Novaković (NPS): Naprednjaci su doživeli potpuni politički krah

Poslanik i potpredsednik Narodnog pokreta Srbije (NPS) Borislav Novaković ocenio je, nakon što je na protestima protiv blokada na koje su pozivali predstavnici vlasti u oko 50 mesta u Srbiji učestvovalo ukupno 33.000 ljudi, da je vladajuća Srpska napredna stranka (SNS) „potpuno izgubila inicijativu i kapacitet da kreira političke procese“.

„Period kada su vodili proaktivnu politiku, nametali teme, držali ritam, oblikovali političku scenu i svodili svoje protivnike na komentatore i post festum kritičare njihovih poteza, zamenili su meseci u kojima su poraženi kao stranka i kao vlast u svim bitnim elementima politike“, rekao je Novaković za današnje izdanje lista Danas.

Prema njegovim rečima, poziciju stranke koja agresivno napada, SNS je redukovao na stranku koja se nevešto brani, a s obzirom da su izgubili strategiju, politiku su sveli na dnevno taktiziranje i preživljavanje.

„Zato je i prekjučerašnje okupljanje, umesto pokazivanja mišića, bila demonstracija nemoći i dokaz organizacionog i idejnog rasula. Njima su ostali verni samo određeni delovi policije i okoreli kriminalci, a na tome se ne gradi država nego diktatura“, kazao je Novaković.

(Beta)

