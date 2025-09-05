Novaković (NPS) o protestu u Novom Sadu: Biće odlučan ali ne i agresivan

Potpredsednik Narodnog pokreta Srbije (NPS) Borislav Novaković je kazao da je će večerašnji protest u Novom Sadu „biti odlučan, ne agresivan“.

Smisao tog protesta je da se ukaže da će, ako vlast poveća represiju, „masovnost i odlučnost naroda“ biti veća i da „neće dozvoliti da ih bilo ko slomi“, preneo je NPS iz izjave Novakovića za televiziju N1.

„Nikome nije ideja da napada policiju koja se pre tri dana obrušila na studente i građane, iako ih niko nije provocirao“, kazao je Novaković.

U saopštenju piše da je kazao da će istraga pokazati „zašto su i kako dobili naredbu da na nas nasrnu“, a i da „ima utisak da se neki od policijskih starešina dokazuju pred političarima“.

Dodao je da Novi Sad „ne može da ćuti“ i da „pobuna u tom gradu neće prestati dok ne bude oslobođen“.

Kazao je da u Novom Sadu postoji jedinstven front koji čine i pobunjeni građani i studenti i političke organizacije i da će oni reagovati „svaki put kada vlast pređe granicu pristojnosti i ljudskosti“.

Novaković smatra da „vlast pokušava da iz Novog Sada uputi poruku da ukoliko uspeju da slome taj grad i uguše pobunu, to je poruka za celu Srbiju koja kaže: ‘Zašto se vi u drugim gradovima bunite, kada građani Novog Sada ne pokazuju nezadovoljstvo?’ „.

Zato su, smatra on, „Novi Sad i Vojvodina predmet njihove posebne pozornosti i (tamo se) vrlo surovo obračunavaju, kao što je slučaj sa radnicima Hitne pomoći koji su dobili otkaze“.

„Plašim se da je ovo samo uvod i predvorje nove represije i da on kroz ovo testira dokle može da ide“, dodao je on o predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću.

Novaković smatra da pobuna u Novom Sadu neće prestati dok oni koji su krivi za gubitak 16 života pod nadstrešnicom novosadske Železničke stanice 1. novembra prošle godine ne budu izvedeni pred sud i dok Vučić ne napusti političku scenu, piše u saopštenju.

(Beta)

