Novaković (NPS): Održavanje mitinga SNS u Novom Sadu bilo bi raskopavanje starih rana

Narodni poslanik i potpredsednik Narodnog pokreta Srbije (NPS) Borislav Novaković izjavio je da bi eventualno održavanje mitinga pristalica Srpske napredne stranke (SNS) u Novom Sadu predstavljalo političko silovanje grada i raskopavanje starih rana.

Novaković je agenciji Beta kazao da je Novom Sadu potreban mir, a ne sukobi i da je Aleksandar Vučić poslednja osoba koja može pozivati bilo koga na skup u tom gradu.

„Kad god Vučić odluči da eventualno održi miting u Novom Sadu, biće to političko silovanje našeg grada. Sve vreme Vučić je sputavao, opstruirao i zataškavao istragu koja bi nesumnjivo vodila otkrivanju i kažnjavanju počinioca najveće tragedije u novijoj istoriji Novog Sada. On je inspirisao i podsticao tužilaštvo i policiju da hapse i u pritvoru drže sve građane, studente i opozicione aktiviste koji su tražili istinu i pravdu. Zato je Vučić poslednja osoba koja može pozivati bilo koga na skup u Novom Sadu. Novom Sadu, u ovom trenutku, je potreban mir, a ne sukobi. Potreban nam je period da se oporavimo, a ne ponovno raspaljivanje strasti. Svima koji žele da ponovo raskopavaju staru ranu i dodatno nas osležuju, možemo samo da poručimo – ostavite nas na miru“, poručio je Novaković.

Grupa od 60 Srba s Kosova i Metohije krenula je jutros iz Rudnice pešice ka Novom Sadu kako bi, kako su kazali, podržali predsednika Srbije Aleksandra Vučića, preneo je portal Kosovo online.

Naveli su da su čuli poziv predsednika Srbije da se u Novom Sadu planira veliko narodno okupljanje Srba koji se protive blokadama i „zaustavljanju Srbije“ i da im je to bio motiv da krenu, a put od, kako su naveli, 315 kilometara, planiraju da pređu za desetak dana.

(Beta)

