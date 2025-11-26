Novaković (NPS): Poslanici opozicije se neće smiriti dok se ne ukloni šatorsko naselje – Ćacilend

Poslanik Narodnog pokreta Srbije (NPS) Borislav Novaković koji je učestvovao u incidentima ispred Skupštine Srbije koji su se dogodili jutros kazao je da se (opozicioni) poslanici Srbije neće smiriti dok se ne ukloni šatorsko naselje u kojem borave pristalice vlasti ispred Parlamenta – „Ćacilend“.

„Problem je što je jedan javni prostor uzurpiran i oduzet od građana Beograda i svih onih koji dolaze u Beograd. Ispred je prostor kojim su Beograđani slobodno šetali, to je saobraćajnica koja služi za automobile, a ne za šatore“, kazao je Novaković za televiziju N1.

Dodao je da sve to mora biti uklonjeno i predato onima kojima pripada, a to su građani Beograda.

„To je onaj deo Beograda kojim upravlja organizovani kriminal, ali oni su to radili korak po korak i nama je promaklo, u jednom trenutku smo samo videli da smo okruženi, tog trenutka smo odlučili da stupimo u akciju“, naveo je on.

Ispred ulaza u Dom Narodne skupštine u centru Beograda jutros je došlo do incidenta kada je grupa pristalica vladajuće koalicije, koja boravi u šatorskom naselju, nasrnula na poslanike opozicije koji su išli ka parlamentu.

Prema snimcima objavljenim na društvenim mrežama, poslanici Stranke slobode i pravde i stranke Srbija centar su uklonili ogradu ispred skupštine i uputili se ka glavnom ulazu parlamenta, gde su takođe uklonili prazan šator u kojem je poslanik Srpske napredne stranke Uglješa Mrdić do prošle nedelje štrajkovao glađu.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com