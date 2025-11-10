Novaković (NPS): REM treba da učini političku i medijsku scenu uljudnom, Novi Sad ne želi Vučića

Poslanik Borislav Novaković iz Narodnog pokreta Srbije (NPS) ocenio je danas da će od izbora članova Saveta Regulatornog tela za elektronske medije (REM) zavisiti izgled medijske scene u Srbiji u narednim godinama, te dodao da to telo treba da učini političku i medijsku scenu uljudnom i civilizovanom.

„Mediji su kiseonik demokratije. Ako nema slobode medija, nema demokratije“, kazao je Novaković na sednici Skupštine Srbije.

Po njegovim rečima, Srpska napredna stranka (SNS) uspostavila je političku kulturu vređanja i omalovažavanja koja vodi ka fizičkom nasilju.

On je kazao da predstavnici te stranke podižu tenziju u društvu i da predsednik Srbije Aleksandar Vučić ne treba da pravi skup u Novom Sadu pošto ga taj grad ne želi.

Aleksandar Mirković iz SNS rekao je da Novaković ne treba da priča o političkoj kulturi pošto je u martu opozicija napravila od Skupštine Srbije „bojno polje“ i da nema pravo da zabranjuje Vučiću da dođe u Novi Sad.

Po rečima poslanika SNS Nebojše Bakareca, postupak za izbor članova Saveta REM je čist kao suza, te mu nije jasno zašto je opozicija nezadovoljna.

„Sastav novog REM će biti izvanredan. Došli smo do kompromisa, ovaj postupak je ludački inkluzivan. Mi smo pauzirali postupak da bi se opozicija i NVO ponovo uključili u taj proces“, rekao je Bakarec.

Ocenio je da su mediji naklonjeni opoziciji, a da je to pogotovo uočljivo u slučaju Radio-televizije Srbije (RTS).

(Beta)

