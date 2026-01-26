Novaković (NPS): U Vučiću se uspravio Šešelj, pendrekom komuniciraju jer broje svoje poslednje vreme

Poslanik i potpredsednik Narodnog pokreta Srbije (NPS) Borislav Novaković rekao je da je „logika surova i jasna – ako slome Filozofski fakultet, oslabiće novosadski front borbe, a ako oslabe Novi Sad, obeshrabriće pobunjene građane u celoj Srbiji“ i „zato se sloboda mora uporno braniti u svakoj tački otpora u ovom režimu“.

„Naravno kada pendrek postane osnovno sredstvo političke komunikacije – vlast broji svoje poslednje mesece. Za nepotrebnu i nesrazmernu upotrebu sile koju je policija primenila jedini lek je zakon o lustraciji. Svi koji su se iživljavali i zlouptrebljavali službena ovlašćenja biće krivično gonjeni i ostaće bez radnog mesta. Špalir kroz koji su propuštali studente Filozofskog fakulteta, pendrečeći ih što po leđima što po glavi, neće biti ni zaboravljen ni oprošten“, rekao je Novaković, u intervjuu za današnji list Nova, povodom nedavnog upada policije na novosadski fakultet.

Novaković je istakao da u „Aleksandru Vučiču sve vreme čuči jedan mali Vojislav Šešelj“, dodajući da „u poslednje vreme on ne čuči nego se uspravio, i sada Vučić i njegova radikalska bulumenta igraju svoju autentičnu ulogu“.

„Oni nemaju više ni snage ni strpljenja da glumataju pristojnost i uljudnost. Prostakluk, mržnja, šovinizam i antievropejstvo su njihovi zaštitni znaci“, rekao je Novaković, na pitanje o postavljanju izložbe o Jasenovcu, u holu Skupštine Srbije, uoči posete evroparlamentaraca.

Kako je naveo, „na tom fonu su pokušali i evroparlamentarcima da podvale svoje radikalske štoseve i naravno ispali su glupi“.

„Sami su se upecali na vlastitu marketinšku udicu koju se spremali evropskim parlamentarcima. Nažalost, time nisu blamirali samo sebe kao aktulenu vlast, nego brukaju celu državu, jer se postavlja pitanje, kako je bilo moguće da se tako opskuran, iskompleksiran i zao svet dokopa vlasti“, istakao je Novaković.

(Beta)

