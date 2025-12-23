Novaković (NPS): Vlast direktno utiče na pravne postupke

„Kada je u pitanju korupcija citiram (izveštaj Evropske komisije): I dalje postoji veliki pritisak na pravosuđe i tužilaštvo uz slabe reakcije i nedostatak reakcija relevantnih institucija. Vladini funkcioneri na najvišem nivou uključujući predsednika republike i poslanike Narodne skupštine nastavili su da javno komentarišu tekuće istrage i sudske postupke“, rekao je Novaković.

„Još jedan skandal, ne postoji ni jedna istraga u ovoj državi protiv bilo koga a da predsednik države ne komentariše i time direktno utiče na pravni postupak. Ono što radi predsednik države i deo ljudi na vlasti nisu samo uticaj na nezavisnost tih institucija, nego direktne pretnje“, ocenio je on.

On je dodao da je u godišnjem izveštaju Evropska komisija podsetila na preporuku Srbiji da „ojača mandat Tužilaštva za organizovani kriminal“.

„Kada je u pitanju borba protiv organizovanog kriminala ponovo citiram. Govoreći o situaciji u pravosuđu u ovoj državi iz Evropske komisije podsećaju na preporuku Srbiji da ojača mandat Tužilaštva za organizovani kriminal i unapredi borbu protiv kriminala i korupcije. Kako vi to činite? daću vam primer Novog Sada. U najnovijem budžetu u Novom Sadu predviđeno je 716 miliona za popločavanje centralnih gradskih trgova. Podsećam da je Pozorišni trg popločan pločama firme Granit peščar čiji je vlasnik Zvonko Veselinović. Čovek koji je od strane relevantnih međunarodnih institucija označen kao vođa jedne od najvećih kriminalnih grupa. To je sramotno i to će biti prekinuto u post vučićevskoj Srbiji“, rekao je Novaković.

Poslanik Stranke slobode i pravde (SSP) Borko Stefanović rekao je da trenutna vlast „svađa Srbiju i EU“.

„Ova vlast zloupotrebljavajući podršku građana doduše dobijenu kroz cikluse pokradenih izbora sa pokradenim medijima priča i nalazi Srbiju kakvu je danas vidimo u jednoj potpuno bezizlaznoj spoljnopolitičkoj situaciji. Ova vlast i Aleksandar Vučić uspeli su da nas posvađaju sa EU i da nam otvoreno i jasno stave do znanja da ova vlast ne želi i neće nikad odvesti Srbiju u EU jer to podrazumeva niz stvari i reformi koje moraju da se sprovedu a kada bi se sprovele ova vlast bi otišla u đubrište istorije“, rekao je Stefanović.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com