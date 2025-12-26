Novaković (NPS): Zajednički front studenata i opozicije vodi ka sigurnoj pobedi

On je rekao za Insajder da „podela koja postoji u Beogradu, i koja se sve vreme emituje prema celoj državi, nije dobra i mora se praviti jedinstveni front koji odnosi ubedljivu pobedu, što pokazuju i brojna istraživanja“.

„Na izborima u Kosjeriću svi smo bili zajedno i studenti i stranke. Vlast je tamo ispucala sve metke i iskoristila sva sredstva prinude i podmićivanja i uspeli da pobede sa samo 54 glasa više. To je matematička pobeda, a politički poraz“, kazao je Novaković, prenela je NPS.

On smatra da je nerealno očekivati izbore ubrzo i da će Vučić učiniti sve da budu što kasnije, jer je svestan da u ovom trenutku sigurno gubi.

„Iza njega su dva velika poraza – rudarenje litijuma i Generalštab. To je pobeda studenata, opozicije i celokupne demokratske javnosti i predstavlja putokaz u kom pravcu treba da idemo“, istakao je Novaković.

Po njegovim rečima, Vučić je iza sebe ostavio samo „promašaje i poraze“ i zahladio, odnosno zategao odnose sa Vašingtonom, Moskvom i Briselom.

„Više nema nijednu stolicu na kojoj sedi i sada čuči, što je najgora pozicija u geopolitici i spoljnoj politici…“, naveo je Novaković.

On je ukazao da će „lokalni izbori koji nas očekuju biti vrlo važni, kao što su i prethodni bili indikator slabljenja Vučića, a jačanja studentskog pokreta i opozicije. Tako će i budući, u prvih šest meseci sledeće godine, biti dodatni test i naše i njegove snage. Kako se budemo bližili republičkim i predsedničkim izborima doći će do približavanja jer je to jedini siguran put da pobedimo, a njihov datum će ubrzati stvari“.

Novaković je dodao da je „uspeh je zagarantovan kada postoji sinergija i objedinjeni napori svih“.

„Vreme pred nama će voditi ka ujedinjavanju i objedinjavanju svih u zajednički front, odnosno harmonizovanje i skladniji odnos svih onih koji žele promene“, dodao je on.

(Beta)

