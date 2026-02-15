Nove blokade puteva u još dvadesetak mesta i gradova u Srbiji

Poljoprivrednici će danas i sutra blokirati puteve u dvadesetak mesta i gradova u Srbiji, u znak podrške proizvođačima mleka i poljoprivrednicima koji peti dan zaredom blokiraju Ibarsku magistralu u selu Mrčajevci kod Čačka.

Biće blokirani putevi u mestima Bogatić, Blace, Rača, put Zavlaka-Krupanj, Gornja Sabatina- Kragujevac, Slatina-Čačak, u Smederevskoj Palanci, Ivanjici i na još desetak lokacija u Vojvodini, rekao je agenciji Beta član Udruženja proizvođača mleka Šumadije i Pomoravlja Predrag Veljković.

Blokada, koju organizuju čačansko poljoprivredno udruženje „Šajkača“ i kraljevačko Udruženje proizvođača mleka Šumadije i Pomoravlja, počela je u sredu, 11. februara u 13.00 časova i od tada traje neprekidno, bez incidenata.

Oni su posle zajedničkog sastanka više udruženja poljoprivrednika koji su održali na blokadi, ranije danas saopštili da niko nema mandat da pregovora u njihovo ime o zahtevima koje su izneli Vladi Srbije.

Njihovi novi zahtevi su da se hitno stopira kompletan uvoz svih poljoprivrednih proizvoda i da se država obaveže da otkupi postojeće viškove u robne rezerve, kako bi se što pre stabilizovalo i regulisalo tržište.

Oni traže da se posle stabilizacije tržišta i vraćanja ekonomski opravdanih cena poljoprivrednih proizvoda uvedu kvote, kao i obavezne inspekcijske analize svih poljoprivrednih proizvoda na graničnim prelazima.

Poljoprivrednici traže i „momentalno“ rešavanje problema otkupa mleka za sve proizvođače kojima je otkup obustavljen, uz obavezu otkupljivača da hitno nastave preuzimanje svih količina.

Oni zahtevaju i utvrđivanje odgovornosti i sankcije za sva lica koja su svojim delovanjem učestvovala u urušavanju primarne poljoprivredne proizvodnje, čime su direktno ugrozili egzistenciju poljoprivrednika.

(Beta)

