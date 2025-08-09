Novi bilans Civilne odbrane: U Pojasu Gaze poginula 34 Palestinca u izraelskim napadima

Portparol Civilne odbrane u Pojasu Gaze Mahud Basal izjavio je večeras da su 34 osobe poginule u izraelskim napadima ili otvaranju vatre, među kojima i civili koji su čekali na raspodelu pomoći u hrani.

Basal je u prethodnom bilansu naveo da je stradalo 18 ljudi.

Prema njegovim rečima, devet osoba je ubijeno i 181 je ranjena pošto su izraelske snage na njih otvorile vatru na putu na kojem se očekivao prolaz humanitarne pomoći.

Najmanje šest tela među kojima i telo jednog deteta prebačeno je u bolnicu Al Avda u izbegličkom kampu Nuseirat u centru Gaze kao i 30 ranjenih, rekao je Basal za Frans pres.

Na njih su pucali Izraelci kada su se civili okupili oko centra za raspodelu hrane Humanitarne fondacije Gaze (GHF) u centru te palestinske teritorije, rekao je portparol i dodao da ima i drugih žrtava u izraelskim udarima u drugim sektorima u centru te teritorije.

Izraelske snage pogodile su još dve osobe, među kojima i jednu ženu, blizu drugog centra za pomoć severozapadno od Rafe, na jugu te palestinske teritorije, dodao je isti izvor.

Takođe na jugu u udaru dronom pored Kan Junisa troje ljudi je poginulo a više je ranjeno.

Prema očevicima, više hiljada ljudi okupilo se jutros oko centara pomoći GHF-a (koga podržavaju SAD i Izrael) u centru Pojasa Gaze i u zonama zapadno od Rafe i u Kan Junisu u nadi da će doći do hrane.

U odvojenom incidentu, jedna žena je poginula u vazdušnom udaru koji je ciljao stan naspram bolnice Al Kair u Kan Junisu, rekao je portparol civilne odbrane.

Jedan mladić takođe je ubijen u udaru rakete koju je ispalio izraelski dron a koja je ciljala grupu civila blizu škole Abu Helou, gde su smeštene raseljene osobe iz izbegličkog kampa Breidž, u centru teritorije, rekao je Basal.

Izraelska vojska za sada nije komentarisala ove informacije.

Frans pres ukazuje da je zbog restrikcija koje je Izrael uveo medijima od početka rata protiv Hamasa i teškoće pristupa terenu nemoguće potvrditi ove informacije iz drugih izvora.

(Beta)

