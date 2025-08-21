Novi direktor Junajted grupe u Srbiji preuzeo dužnost, ispred redakcije N1 skup podrške

Novi direktor kompanije „Junajted grupa“ u Srbiji (United Group) Vladica Tintor preuzeo je danas dužnost, u pratnji advokata koji zastupaju i preduzeće „Telekom Srbija“, objavio je portal N1.

Dosadašnja direktorka „Junajted grupe“ u Srbiji, Bojana Mijailović, kazala je da je u sedište te kompanije došla grupa advokata iz kancelarije Gecić zajedno sa Vladicom Tintorom i tražila da ih primi.

To se desilo posle jučerašnjeg iznenadnog dolaska Tintora u beogradske prostorije „Junajdeg grupe“ kada se predstavio kao novi direktor, što je kako piše N1 iznenadio zaposlene i javnost.

„Junajted grupa“ u Srbiji nema direktni uticaj, a time ni uticaj na uređivačku politiku N1, Nove, Danasa i Radara – medija koji posluju u okviru „Junajted medije“ (United Media).

„Junajted medija“ i „Junajted grupa“ u Srbiji su ćerke firme iste kompanije „United Group B.V.“, zbog čega takvi potezi, kako piše N1, unutar kompanije u kojoj posluje i ta televizija izazivaju zabrinutost.

Ispred prostorija N1, oko 19 časova organizovan je skup podrške zaposlenima na toj televiziji, u organizaciji beogradskih zborova građana.

Predstavnik Zbora građana Konjarnik, Voja Ostojić, kazao je da su došli kako bi se zahvalili televiziji N1 za sve što radi u proteklih devet meseci, kao i zbog postavljanja novog direktora „Junajted grupe“.

„Jeste da je Junajted medija odvojena ali nam je to indikativan aspekt da može doći do nekih pritisaka, iako je on na dnu vertikale. Tu smo da podržimo N1 u svemu što radi“, kazao je Ostojić, dodajući da je to „pitanje od opšteg interesa“.

Na ogradi televizije N1 okačeno je i nekoliko transparenata, a na jednom od njih piše „N1ko nije sam“.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com