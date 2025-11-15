Novi DSS Ambasadi SAD: Projekat za Generaštab je nezakonit, biće štete za sve uključene

Predsednik Nove Demokratske stranke Srbije (Novi DSS) Miloš Jovanović uputio je danas otvoreno pismo otpravniku poslova Ambasade SAD u Beogradu Aleksandru Titolu u kojem ga upozorava da je postoji osnovana sumnja da su nezakoniti postupci povezani s projektom rušenja Generalštaba u centru Beograda radi podizanja hotelskog, stambenog i komercijalnog kompleksa na njihovom mestu.

„Obraćamo Vam se povodom projekta koji Vlada Republike Srbije želi da realizuje u saradnji sa američkom kompanijom Atlantic Incubation Partners LLC koja deluje u okviru šire investicione strukture Affinity Partners kojoj pripada i kompanija Affinity Global Development. Cilj projekta je rušenje zgrada Generalštaba Vojske Srbije i Crne Gore i Ministarstva odbrane i izgradnja hotelskog, stambenog i komercijalnog kompleksa na njihovom mestu“, naveo je Jovanović.

Ukazao je da „ove zgrade, oštećene bombardovanjem NATO avijacije u agresiji na Saveznu Republiku Jugoslaviju 1999. godine, imaju veliki arhitektonski i simbolički značaj za građane Srbije i od 2005. godine uživaju status kulturnog dobra, utvrđen odlukom tadašnje Vlade“.

„Delujući u interesu države Srbije i njenih građana, kao i zaštite kulturnog nasleđa i očuvanja međunarodnog ugleda Republike Srbije podsećamo da su procedure u vezi sa ovim projektom praćene brojnim nepravilnostima, netransparentnim radnjama i postupcima za koje postoji osnovana sumnja da su nezakoniti“, ukazao je Jovanović.

On je naveo da je „u februaru 2024. godine, Vlada Republike Srbije je, bez javnosti i van uobičajenih procedura, potpisala ugovor sa kompanijom Atlantic Incubation Partners LLC“.

„Potpisnik ugovora sa strane Vlade je bivši ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić, protiv koga se takođe vodi postupak pred Tužilaštvom za organizovani kriminal u drugom predmetu, koji se tiče finansijskih malverzacija na projektu modernizacije i rekonstrukcije železničke pruge“, naveo je Jovanovi.

Takođe i da je novembra 2024. godine Vlada donela odluku o skidanju statusa kulturnog dobra sa tih zgrada.

„U maju 2025. godine, Tužilaštvo za organizovani kriminal pokreće postupak protiv v.d. direktora Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture, Gorana Vasića, zbog osnovane sumnje da je falsifikovao dokument koji je poslužio kao osnov da Vlada skine zaštitu tih zgrada kao spomenika kulture. Osumnjičeni je priznao falsifikovanje, a istraga je u toku“, naveo je Jovanović.

Naglasio je da „uprkos aktivnoj istrazi tužilaštva za organizovani kriminal, Narodna skupština u novembru 2025. godine usvaja Zakon o ‘specijalnim postupcima’ , lex specialis, koji se tiče navedenih objekata i parcela na kojima se nalaze“.

„Zakonom se suspenduju brojni zakoni i drugi propisi, uključujući i one koji štite kulturna dobra, kao i pravo na žalbu u pojedinim administrativnim postupcima. U samom zakonu se nalaze mnogi elementi koji su u suprotnosti sa Ustavom Republike Srbije i koji će biti predmet postupka pred Ustavnim sudom“, upozorio je Jovanović.

Napomenuo je da će „imajući u vidu navedeno kontinuirano nelegitimno, nezakonito, netransparentno i koruptivno postupanje, kao i trenutnu manjkavost institucija, projekat nakon političkih promena, nesumnjivo, biti predmet sveobuhvatnog pravnog preispitivanja i zaustavljanja“.

„Zbog toga upozoravamo na ekonomske, političke i reputacione štete za sve aktere uključene u njegovu realizaciju. Budite uvereni, a o tome možete informisati i kompaniju Atlantic Incubation Partners LLC, da građani Srbije neće dozvoliti otuđenje Generalštaba jedne herojske vojske koji je postao simbol otpora i deo kolektivne svesti o značaju slobode“, poručio je Jovanović otpravniku poslova Ambasade SAD.

Jovanović je najavio da će pismo slične sadine biti poslato i potencijalnim američkim investitorima.

(Beta)

